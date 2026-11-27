SANIRANA ŠTETA NAKON INCIDENTA: Od ponedeljka normalna nastava u Poljoprivrednoj školi u Vršcu (FOTO)
SAMO dan nakon nezapamćenog incidenta u kom je Indijac P. S. (37) u toku noći demolirao Poljoprivrednu školu u Vršcu, sva šteta je sanirana, tako da će se od ponedeljka nastava odvijati normalno.
Školski kadar je još juče, odmah nakon uviđaja, očistio hodnike i školsko dvorište od srče i polomljenih betonskih žardinjera, a danas su, ranije nego što je bilo najavljeno, majstori postavili i nova dupla stakla na svim ulaznim vratima, koja je provalnik razlupao.
Inače, zbog ovog incidenta, u četvrtak uopšte nije bilo nastave, dok su se danas časovi odvijali on-lajn.
Indijac se nalazi u pritvoru i treba da bude saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu. Reč je stranom državljaninu, sa dozvolom za rad u Srbiji. Protiv njega će biti podneta krivična prijava zbog uništavanja tuđe stvari.
Podsetimo, on je u noći između 25. i 26. novembra, iz još uvek nepoznatih razloga, ušao u dvorište Poljoprivredne škole i počeo da lomi klupe i betonske žardinjere. Njihovim delovima je rabio i stakla na sva tri ulaza u školu, a unutar zgrade demolirao sve hodnike. Ništa nije ukrao, niti je uništio kompjutere, dokumentaciju…
Mirno je sačekao policiju, koja ga je, po pozivu spremačice, nešto pre šest sati ujutru uhapsila i odvela u KPZ Pančevo.
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