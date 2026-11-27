KUBIK KRAJ PUTA 7.200 DINARA: Cena drva u Azbukovici nikad viša
CENA ogrevnog drveta, u Azbukovici, kad se kupuju kraj puta stigla je do 7.200 dinara, mada su posečena u obližnjim šumama.
Skoro da nema kuće kraj puta u brdskom delu ljubovijske opuštine koja ne prodaje drva, jer, uz malinu, kupinu i jagnjad, to je ključni izvor prihoda za ovdašnje domaćine. Cepanice su kvalitetne, a najviše je u ponudi grab, bukva, cer i bagrem.
Kupci moraju da plate prevoz, koji je ni do kraćih relacija nije manji od hiljadu dinara po kubiku, a dalje ide i duplo, pa i troduplo plaćanje. Kad se doda sela na kladiće i cepanje kubik izađe i više od 10 hiljada dinara.
Cena je od letos povećana za nešto manje od dve hiljade dinara.
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