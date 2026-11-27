NOVA "BAJKA" ZRENJANINSKIH MALIŠANA: U naselju Bagljaš izgrađen vrtić za 130 dečaka i devojčica (FOTO)
U ZRENjANINSKOM najmnogoljudnijem stambenom naselju Bagljaš, na mestu gde je nekada bio stari, izgrađen je potpuno novi dečji vrtić „Bajka“.
Objekat je svečano otvoren u prisustvu Maje Gojković predsednice Pokrajinske vlade, pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandara Softića, gradonačelnika Zrenjanima Sime Salapure, predsednika Skupštine grada Zrenjanina Čedomira Janjića, kao i predstavnika Predškolske ustanove.
Savremeni objekat, namenjen za boravak oko 130 mališana, raspoređenih u šest vaspitnih grupa, od jaslenog do predškolskog uzrasta, značajan je korak u unapređenju predškolskog vaspitanja i obrazovanja u ovom delu grada.
Izgradnja vrtića na 850 kvadratnih metara, počela je u januaru 2025. godine, a ugovorena vrednost investicije iznosila je 112,4 miliona dinara sa PDV-om.
Novi objekat je izgrađen na mestu starog u Ulici Vojislava Ilića u naselju Bagljaš i Zrenjaninu, koji je raspolagao sa svega 240 kvadratnih metara.
Planirano je da „Bajka“ pruži znatno bolje uslove za boravak dece, rad vaspitača i realizaciju predškolskih programa. Njegovim otvaranjem trebalo bi da bude zaokružen kompleks predškolskih ustanova na Bagljašu, zajedno sa vrtićima „Bambi“ i „Crvenkapa“.
PITANjE ORGANIZACIJE ŽIVOTA
Za roditelje mališana na Bagljašu, otvaranje novog i lepo uređenog vrtića, nije samo pitanje jednog građevinskog projekta, nego je i pitanje svakodnevne organizacije porodičnog života, vremena i troškova koje donosi odvođenje dece u udaljenije vrtiće.
- Ovaj projekat realizovan je preko Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i zahvaljujem sekretaru Aleksandru Sofiću koji je u saradnji sa gradom Zrenjaninom vredno radio nešto manje od dve godine da bi realizovali ovako uspešan projekat - naglasila je Maja Gojković.
- Nakon nepune dve godine od potpisivanja ugovora, nalazimo se u potpuno novom vrtiću gde će mališani boraviti u najsavremenijim uslovima. - dodao je Simo Salapura, uz zahvalnost Pokrajinskoj vladi i resornom sekretarijatu koji su obezbedili najveći deo sredstava, oko 120 miliona dinara, za realizaciju ove investicije, kao i kompaniji NIS koja je kroz program „Zajednici zajedno“ uložila devet miliona dinara za kompletnu opremu.
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