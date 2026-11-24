Odeljenje za zaštitu životne sredine leskovačke Gradske uprave nastavilo je akciju jesenjeg uređenja javnih površina, sa ciljem unapređenja komunalnog reda, očuvanja čistoće i urednosti gradskog prostora.

Grad Leskovac

Akcija je organizovana u saradnji sa JKP „Komunalac“, Odeljenjem komunalne milicije i kompanijom PVV, kojoj je Leskovac poverio delatnost prikupljanja i deponovanja komunalnog otpada.

Tokom akcije, u stambenom bloku kod Garetove palate, obavljeni su poslovi uređenja i čišćenja javnih površina, uklanjanja lišća i drugog otpada. Nadležni najavljuju da će ove akcije biti nastavljene i u drugim stambenim blokovima grada.