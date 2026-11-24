DEO NIŠA BEZ GREJANJA: Od sutra do četvrtka radovi na dimnjaku kotlarnice
JKP "Gradska toplana Niš" saopštila je da će zbog izvođenja radova na postavljanju filtera na dimnjaku kotlarnice Mokranjčeva doći do prekida u isporuci toplotne energije od sutra do četvrtka 26. novembra.
Isporuke neće biti u periodu od 9 do 16 časova u sledećim objektima: Mokranjčeva 65, 67, 69, 71, 73, 75,79, 81, 83, 85 i 87.
Filter se postavlja u cilju smanjenja zagađenja i značajnog poboljšanja vazduha u ovom delu grada.
Iz "Gradske toplane" mole korisnike za strpljenje i razumevanje tokom izvođenja radova.
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