JKP "Gradska toplana Niš" saopštila je da će zbog izvođenja radova na postavljanju filtera na dimnjaku kotlarnice Mokranjčeva doći do prekida u isporuci toplotne energije od sutra do četvrtka 26. novembra.

Foto: I. Marinković

Isporuke neće biti u periodu od 9 do 16 časova u sledećim objektima: Mokranjčeva 65, 67, 69, 71, 73, 75,79, 81, 83, 85 i 87.

Filter se postavlja u cilju smanjenja zagađenja i značajnog poboljšanja vazduha u ovom delu grada.

Iz "Gradske toplane" mole korisnike za strpljenje i razumevanje tokom izvođenja radova.