Roman „Kapija 4” autora Milomira Mikanovića biće predstavljen u četvrtak, 26. novembra, u 18 sati, u Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani” u Kraljevu.

NB Stefan Prvovenčani

Ovo delo zasnovano je na autorovim ličnim sećanjima koja obuhvataju širok vremenski period – od najranijeg detinjstva, preko školovanja u Sarajevu, do studija na Vojnoj akademiji u Beogradu i profesionalnog vojnog puta.

U svom romanu, kako se navodi u najavi, Mikanović oživljava i uspomene na vojno službovanje u Kosovskoj Mitrovici, Skoplju i Leskovcu, predstavljajući različite periode života, iskustva i sredine koje su obeležile njegovo odrastanje i profesionalno formiranje.