„KAPIJA“ PRED ČITAOCIMA: Predstavljanje romana Milomira Mikanovića u kraljevačkoj biblioteci
Roman „Kapija 4” autora Milomira Mikanovića biće predstavljen u četvrtak, 26. novembra, u 18 sati, u Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani” u Kraljevu.
Ovo delo zasnovano je na autorovim ličnim sećanjima koja obuhvataju širok vremenski period – od najranijeg detinjstva, preko školovanja u Sarajevu, do studija na Vojnoj akademiji u Beogradu i profesionalnog vojnog puta.
U svom romanu, kako se navodi u najavi, Mikanović oživljava i uspomene na vojno službovanje u Kosovskoj Mitrovici, Skoplju i Leskovcu, predstavljajući različite periode života, iskustva i sredine koje su obeležile njegovo odrastanje i profesionalno formiranje.
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