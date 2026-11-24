Jesenjoj akciji prikupljanja rezervi krvi koju je Crveni krst Kraljevo, u saradnji sa Transfuzijom krvi UKC Kragujevac, tradicionalno organizovao u kraljevačkim srednjim školama, odazvalo se čak 215 punoletnih đaka od kojih je 161 dobrovoljno dao dragocenu tečnost!

G.Šljivić

Ovom prilikom, u zajedničkim akcijama dobrovoljnog davalaštva, svojevrsni ispit humanosti sa najvišom ocenom položili su maturanati ovdašnje Gimnazije, Medicinske, Ekonomske, Elektrosaobraćajne, Mašinsko-tehničke, Poljoprivredne, Šumarske i Muzičke škole.

G.Šljivić

- Sve škole su dale veliki doprinos da se tradicionalna akcija uspešno sprovede, a posebno su se istakle Medicinska i Mašinsko-tehnička škola „14. oktobar“, kao i naši volonteri - kaže Snežna Apostolović, sekretar Crvenog krsta Kraljevo. - Ponosni smo na to što su kraljevački punoletni srednjoškolci još jednom pokazali veliku solidarnost i odgovornost, a većina učesnika akcije je prvi put je dala krv.

G.Šljivić

Nastavljajući svoju humanu misiju, iz kraljevačkog Crvenog krsta podsećaju da se akcije dobrovoljnog davalaštva u njihovim prostorijama održavaju svake srede, pozvajući sve ljude koji su u mogućnosti da daju krv i postanu članovi porodice humanih heroja.