ĐACI OSVETLALI OBRAZ: Akcija dobrovoljnog davalaštva krvi kraljevačkih srednjoškolaca
Jesenjoj akciji prikupljanja rezervi krvi koju je Crveni krst Kraljevo, u saradnji sa Transfuzijom krvi UKC Kragujevac, tradicionalno organizovao u kraljevačkim srednjim školama, odazvalo se čak 215 punoletnih đaka od kojih je 161 dobrovoljno dao dragocenu tečnost!
Ovom prilikom, u zajedničkim akcijama dobrovoljnog davalaštva, svojevrsni ispit humanosti sa najvišom ocenom položili su maturanati ovdašnje Gimnazije, Medicinske, Ekonomske, Elektrosaobraćajne, Mašinsko-tehničke, Poljoprivredne, Šumarske i Muzičke škole.
- Sve škole su dale veliki doprinos da se tradicionalna akcija uspešno sprovede, a posebno su se istakle Medicinska i Mašinsko-tehnička škola „14. oktobar“, kao i naši volonteri - kaže Snežna Apostolović, sekretar Crvenog krsta Kraljevo. - Ponosni smo na to što su kraljevački punoletni srednjoškolci još jednom pokazali veliku solidarnost i odgovornost, a većina učesnika akcije je prvi put je dala krv.
Nastavljajući svoju humanu misiju, iz kraljevačkog Crvenog krsta podsećaju da se akcije dobrovoljnog davalaštva u njihovim prostorijama održavaju svake srede, pozvajući sve ljude koji su u mogućnosti da daju krv i postanu članovi porodice humanih heroja.
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