REKORDNA ULAGANJA U 54 ŠKOLSKA I PREDŠKOLSKA OBJEKTA: Gradonačelnik Novog Sada Mićin predstavio godišnja ulaganja
GRADONAČELNIK Novog Sada Žarko Mićin sa predstavnicima Gradskog veća i Gradske uprave održao je danas konferenciju za medije u Gradskoj kući, na kojoj je predstavio sveobuhvatna ulaganja u novosadske škole i vrtiće.
Kako je rečeno, samo ove godine centralizovanim pristupom urađene su popravke i radovi na čak 54 objekta, i to 33 školska objekta i na 21 objektu Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“.
- Ne možemo da dozvolimo da se, umesto razgovora o činjenicama i rezultatima, stvara pogrešna slika da se u novosadskim školama ništa ne radi i da Grad ne reaguje na probleme - rekao je Mićin. - Svakako da postoje izazovi i da postoje objekti na kojima su neophodni dodatni radovi i sanacije, ali odgovor na to nije širenje uznemirenosti, već odgovoran rad, ulaganja i rešavanje problema. Od ove godine promenili smo način na koji se pristupa održavanju školskih objekata. Umesto da se brojni problemi rešavaju isključivo preko samih ustanova i kroz duge procedure, omogućili smo neposrednije uključivanje Grada, preko Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove, kako bi reakcija bila brža i efikasnija.
Zahvaljujući tom novouspostavljenom, centralizovanom sistemu održavanja škola i vrtića, Grad je, rekao je Mićin, u poziciji da na svaki takav problem u školama brzo reaguje, utvrdi prioritete i preduzme neophodne mere.
- Naša politika ulaganja u obrazovanje ne završava se na rekonstrukciji i sanaciji objekata. Prvi put u istoriji Novog Sada svi učenici osnovnih škola dobili su ove godine komplete besplatnih udžbenika. Roditelje smo dodatno rasteretili besplatnim predškolskim programom u gradskim vrtićima, kao i subvencionisanjem boravka dece u privatnim predškolskim ustanovama - rekao je Mićin. - Posebnu pažnju posvećujemo i školskim dvorištima, njihovom uređenju i bezbednosti.
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