Leskovačka Trgovinsko-ugostiteljska škola obeležila je 120 godina postojanja i rada svečanim programom kojem su prisustvovale brojne zvanice iz javnog života grada na Veternici.

Grad Leskovac

Prisutni u kamernoj sali Leskovačkog kulturnog centra su imali priliku da pogledaju film o razvoju ove obrazovne ustanove čiji su učenici pripremili i prigodan program.

- Ovih 120 godina nije samo broj već čitava istorija satkana od znanja, rada, posvećenosti i uspeha. Tokom više od jednog veka menjalo se društvo, obrazovni sistemi, nastavni programi, uslovi rada i potrebe tržišta rada, ali je posvećenost obrazovanju i vaspitanju mladih ostala nepromenjena vrednost naše škole – istakla je direktor Ana Simić.

Iz učionica ove škole izašle su brojne generacije učenika koje su dale svoj doprinos razvoju lokalne zajednice i države, a njen veliki jubilej je, kako je naglašeno, dodatni podstrek za nastavak razvoja i unapređenje obrazovnog procesa.