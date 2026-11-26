"ŽENSKO SRCE" ZA ALEKSANDRU: Udruženje iz Opova pokrenulo humanitarne akcije za lečenje sugrađanke u Moskvi
MEŠTANI Opova ponovo su pokazali veliku humanost, ovoga puta kako bi prikupili novac za lečenje Aleksandre Ruvčevski iz susednog sela Sefkerin, koja boluje od multiple skleroze.
Njoj je neophodno bezmalo 60.000 evra za transplantaciju matičnih ćelija u Moskvi, koje njena porodica ne može da obezbedi bez pomoći šire zajednice.
Humanitarnu akciju pokrenule su članice Udruženja žena "Žensko srce Opova". U centru svog mesta organizovale su prodajni bazar, a odziv lokalne zajednice bio je veliki. Na tezgama se našla raznovrsna ponuda: domaći slatki i slani specijaliteti, tradicionalna jela, cveće, garderoba, ručni radovi, novogodišnje čestitke i dekorativni aranžmani.
Posebnu čar akciji dali su najmlađi sugrađani, iz Predškolske ustanove "Bambi", čiji su crteži i drugi kreativni radovi takođe bili na prodaju.
Folkloraši i frizeri
U DOMU kulture 28. novembra, od 18 časova, biće priređen koncert folklora, na kom će učestvovati kulturno-umetnička društva iz okolnih mesta, dok će sutradan u Galeriji "Jovan Popović" biti održan celodnevni humanitarni program. Od 10 do 19 časova u tom prostoru će frizeri iz različitih krajeva Srbije šišati za donacije, uz posluženje, muzički program sa di-džejem, animatorima za decu, aktivnostima u saradnji sa PU "Bambi".
- Našem pozivu su se odazvali svi koji su imali nešto da ponude na prodaju, od udruženja žena "Zlatne ruke" iz Sakula do malih i velikih preduzetnika. Imali smo podršku i lokalnog Udruženja privrednika, kao i brojnih pojedinaca, koji su doprineli donacijama i angažovanjem. Svi smo tu sa jednim ciljem i nastavićemo da radimo sve dok ne obezbedimo dovoljno novca za Aleksandrin put u Moskvu - kaže Slavica Karajović, predsednica udruženja "Žensko srce Opova".
Ona je najavila da će poslednjeg vikenda novembra biti organizovana još dva humanitarna događaja, sa istim ciljem.
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