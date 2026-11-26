MEŠTANI Opova ponovo su pokazali veliku humanost, ovoga puta kako bi prikupili novac za lečenje Aleksandre Ruvčevski iz susednog sela Sefkerin, koja boluje od multiple skleroze.

Foto: naseopovo

Njoj je neophodno bezmalo 60.000 evra za transplantaciju matičnih ćelija u Moskvi, koje njena porodica ne može da obezbedi bez pomoći šire zajednice.

Humanitarnu akciju pokrenule su članice Udruženja žena "Žensko srce Opova". U centru svog mesta organizovale su prodajni bazar, a odziv lokalne zajednice bio je veliki. Na tezgama se našla raznovrsna ponuda: domaći slatki i slani specijaliteti, tradicionalna jela, cveće, garderoba, ručni radovi, novogodišnje čestitke i dekorativni aranžmani.

Posebnu čar akciji dali su najmlađi sugrađani, iz Predškolske ustanove "Bambi", čiji su crteži i drugi kreativni radovi takođe bili na prodaju.

Folkloraši i frizeri U DOMU kulture 28. novembra, od 18 časova, biće priređen koncert folklora, na kom će učestvovati kulturno-umetnička društva iz okolnih mesta, dok će sutradan u Galeriji "Jovan Popović" biti održan celodnevni humanitarni program. Od 10 do 19 časova u tom prostoru će frizeri iz različitih krajeva Srbije šišati za donacije, uz posluženje, muzički program sa di-džejem, animatorima za decu, aktivnostima u saradnji sa PU "Bambi".

- Našem pozivu su se odazvali svi koji su imali nešto da ponude na prodaju, od udruženja žena "Zlatne ruke" iz Sakula do malih i velikih preduzetnika. Imali smo podršku i lokalnog Udruženja privrednika, kao i brojnih pojedinaca, koji su doprineli donacijama i angažovanjem. Svi smo tu sa jednim ciljem i nastavićemo da radimo sve dok ne obezbedimo dovoljno novca za Aleksandrin put u Moskvu - kaže Slavica Karajović, predsednica udruženja "Žensko srce Opova".

Ona je najavila da će poslednjeg vikenda novembra biti organizovana još dva humanitarna događaja, sa istim ciljem.

Foto: Novosti