POLAGANjEM venaca na spomenik kralju Petru Prvom Karađorđeviću, u Subotici je obeležen 25. novembar – Dan prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji.

Foto: subotica.com

— Danas se navršava 108 godina od istorijske Velike narodne skupštine u Novom Sadu na kojoj su Srbi, Bunjevci i ostali Sloveni Banata, Bačke i Baranje doneli odluku o prisajedinjenju Vojvodine Kraljevini Srbiji. Dan ranije, 24. novembra, u Rumi je doneta odluka o neposrednom prisajedinjenju Srema Kraljevini Srbiji. To nisu bili samo istorijski datumi i odluke zapisane u dokumentima. Bili su to dani u kojima su se ostvarivale viševekovne težnje, nade i stremljenja generacija koje su verovale u slobodu, dostojanstvo i pravo naroda da odlučuje o svojoj budućnosti — podsetio je pomoćnik gradonačelnika Srđan Samardžić.

Veliki broj delegata na Velikoj narodnoj skupštini došao je iz Subotice, a posle Srba najviše je bilo Bunjevaca predvođenih sveštenikom Blaškom Rajićem.

— Današnje okupljanje za nas Bunjevce predstavlja presudan, odnosno istorijski događaj. Velika narodna skupština u Novom Sadu bila je skupština na kojoj su se Bunjevci po prvi put osećali i shvatili da su na svome. Ono što je posebno interesantno jeste da su dve delegacije bile najbrojnije – srpska, koju je predvodio Jaša Tomić, i bunjevačka, koju je predvodio Blaško Rajić. Ono što je još važno da istaknemo jeste da je 25. novembra, prvi put u Evropi učestvovalo i sedam žena. Žene do tada uopšte nisu nigde u Evropi učestvovale na skupštinama, a pogotovo ne tamo gde se odlučivalo — podvukao je Miroslav Vojnić Hajduk, predsednik Odbora za kulturu Bunjevačke matice i predsednik Bunjevačkog kulturnog centra.