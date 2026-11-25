PROGLAŠENA EPIDEMIJA SALMONELE: U vlasotinačkom vrtiću zaražena deca
U VRTRIĆU „Kolibri“ vlasotinačke Predškolske ustanove „Milka Dimanić“, proglašena je epidemija salmonele.
Laboratorijskim analizama potvrđeno da je ovom bakterijom zaraženo desetoro dece.
Svi mališani imaju blažu kliničku sliku, leče se ambulantno, jer nije bilo potrebe, da usled simptoma ove bolesti, budu zbrinuta u bolnici.
Epidemiolozi leskovačkog Zavoda za javno zdravlje su naložili da se uzmu brisevi sa radnih površina i igračaka u vrtiću, a naložena je i kontrola stolice kod svih osoba koje borave u ovom objektu.
Sprovedena je dezinfekcija prostorija, a mališani koji nemaju simptome, prema proceni epidemiologa, mogu da dolaze u vrtić.
Put prenosa zaraze još nije utvrđen, jer epidemiloško ispitivanje i dalje traje, a naložene se i dodatna ispitivanja koje će pružiti odgovor na pitanje da li se izvor zaraze nalazio u objektu ili je unet spolja.
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