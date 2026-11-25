POVODOM početka globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, koja traje od 25. novembra do 10. decembra, u vranjskoj Sigurnoj kući je održana radionica pod nazivom „Nisi sama“, namenjena pružanju podrške, osnaživanju i psihosocijalnoj pomoći ženama koje su preživele nasilje.

Foto: Grad Vranje

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obeležava se 25. novembra i označava početak svetske kampanje čiji je cilj podizanje svesti o rodno zasnovanom nasilju i unapređenje mehanizama zaštite žrtava.

Ovogodišnju kampanju Ujedinjene nacije sprovode pod sloganom „Obezbedimo pravdu, zaštitimo osobe koje su preživele nasilje i okončamo nekažnjivost“, stavljajući akcenat na odgovornost počinilaca i dostupnost podrške i zaštite žrtvama.

Radionicom „Nisi sama“ poslata je poruka solidarnosti i ohrabrenja ženama koje se suočavaju sa nasiljem, uz podsećanje da su pomoć, podrška i institucionalna zaštita dostupni svakoj žrtvi.