POVODOM SVETSKOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA: U Sigurnoj kući u Vranju održana radionica „Nisi sama“
POVODOM početka globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, koja traje od 25. novembra do 10. decembra, u vranjskoj Sigurnoj kući je održana radionica pod nazivom „Nisi sama“, namenjena pružanju podrške, osnaživanju i psihosocijalnoj pomoći ženama koje su preživele nasilje.
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obeležava se 25. novembra i označava početak svetske kampanje čiji je cilj podizanje svesti o rodno zasnovanom nasilju i unapređenje mehanizama zaštite žrtava.
Ovogodišnju kampanju Ujedinjene nacije sprovode pod sloganom „Obezbedimo pravdu, zaštitimo osobe koje su preživele nasilje i okončamo nekažnjivost“, stavljajući akcenat na odgovornost počinilaca i dostupnost podrške i zaštite žrtvama.
Radionicom „Nisi sama“ poslata je poruka solidarnosti i ohrabrenja ženama koje se suočavaju sa nasiljem, uz podsećanje da su pomoć, podrška i institucionalna zaštita dostupni svakoj žrtvi.
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