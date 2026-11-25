DOM kulture "Gračanica" organizovao je za učenike Gimnazije istorijske radionice posvećene koncentracionom logoru Jasenovac i stradanju Srba u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH) od 1941. do 1945. godine.

Foto: Dom kulture "Gračanica"

Radionice su proteklih dana održane u Kulturno-prosvetnom centru "Božidar Mitrović Šandor" u Šilovu, kao i u Srednjoškolskom centru u Lapljem Selu.

Prema rečima Aleksandra Gudžića, istoričara gračaničkog Doma kulture, program je realizovan u okviru projekta "Istorija u kriznom području - osetljivost i viđenje drugog", koji je podržalo Ministarstvo kulture Srbije, dok je o politici ustaškog režima prema Srbima, Jevrejima i Romima, kao i sistemu koncentracionih logora u NDH i stradanju zatočenika u logorskom sistemu Jasenovac govorio istoričar Bojan Arbutina, direktor Muzeja žrtava genocida u Beogradu.

Poštovanje prema žrtvama CILj radionica bio je da se mladi upoznaju sa istorijskim činjenicama o Jasenovcu, ali i da razumeju da kultura sećanja podrazumeva poštovanje prema žrtvama, precizno utvrđivanje činjenica i odbacivanje svakog oblika nacionalne i verske mržnje - pojašnjava Aleksandar Gudžić

Arbutina je učenicima predstavio i istorijske izvore na osnovu kojih se istražuju masovni zločini i objasnio pojam genocida, kao i mehanizme koji su doveli do organizovanog progona i uništavanja čitavih nacionalnih, verskih i etničkih zajednica.

- O Jasenovcu moramo govoriti odgovorno, dostojanstveno i na osnovu proverenih istorijskih činjenica. Negovanje sećanja na žrtve ne sme da bude sredstvo za širenje mržnje, već način da mladim generacijama pokažemo do kakvih posledica mogu dovesti netrpeljivost, ekstremizam i oduzimanje ljudskog dostojanstva. Znanje je najbolja zaštita od zaborava, manipulacije i ponavljanja zločina - istakao je Arbutina.

Učenici su imali priliku da postavljaju pitanja i razgovaraju sa predavačem o značaju kritičkog čitanja istorijskih izvora i odgovornom odnosu prema prošlosti. Poseban deo radionica bio je posvećen načinima utvrđivanja broja žrtava, vrstama dokumenata i svedočanstava koje istoričari koriste, kao i savremenim pokušajima umanjivanja zločina, političke zloupotrebe žrtava i revizije istorije.