JAVNO komunalno preduzeće „Zelenilo i groblja“ Smederevo počelo je danas sa odvoženjem smeća nakupljenog tokom prethodnih desetak dana otkako je zatvorena ilegalna deponija.

Smederevo

Iz komunalnog preduzeća saopštili su da su angažovali sve raspoložive kapacitete kako bi se uklanjanje nagomilanog otpada obavilo u što kraćem roku i grad što pre vratio u redovan komunalni režim.

Prema uogvoru potpisanom po hitnom postupku sa kompanijom „FCC EKO DOO Beograd“ zakonito deponovanje komunalnog otpada sa teritorije Smedereva vršiće se na sanitarnoj deponiji u Lapovu.

- Građani Smedereva biće redovno informisani o količinama odvezenog komunalnog otpada, kao i o troškovima njegovog odvoženja - navode u saopštenju iz Gradske uprave.

Procenjuje se da je u gradu deponovano oko hiljadu tona smeća, a za sada je nepoznanica koliko dana će biti potrebno da se ono odnese put Lapova.

Na teritoriji gradau toku je i realizacija ciljane dezinfekcije i deratizacije na javnim površinama lokacija smetlišta i u širem okolnom pojasu mesta odlaganja.

JKP Vodovod Smederevo obavestio je korisnike distribucionog vodovodnog sistema da su analize uzoraka vode, uzetih 18.11.2026. godine, pokazale da je voda bezbedna za piće i da se može nesmetano koristiti. Interna laboratorija JKP Vodovod Smederevo i Zavod za javno zdravlje Požarevac nastaviće uzorkovanje i kontrolu ispravnosti vode.

Objavljene su preporuke Zavoda za javno zdravlje Požarevac za građane tokom zastoja u odlaganju komunalnog otpada. Epidemiološke mere preporučene građanima usmerene su na prekidanje četiri glavna puta prenosa zaraze i trovanja: putem prljavih ruku, putem zagađene vode i hrane, preko glodara i insekata i udisanjem toksičnog dima.

Podsetimo, vanredna situacija u Smederevu proglašena je 17. novembra zbog potencijalne opasnosti od izbijanja i širenja zaraze, usled toga što se smeće u tom gradu i okolnim selima nije prikupljalo ni odnošeno danima.