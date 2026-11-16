Srbija

SINONIM ZA ZNANJE, UMEĆE, HUMANOST: Loznica ostala bez dr Momira Mome Grujića

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

16. 11. 2026. u 06:30

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U LOZNICI je, u nedelju, u 78 godini, iznenada preminuo dr Momir Momo Grujić, legendarni srpski i loznički oftalmolog, koji je bio omiljen, cenjen i poštovan i u Republici Srpskoj i BiH godinama i decenijama i kao gorostas medicine i ljudina bez granica. 

СИНОНИМ ЗА ЗНАЊЕ, УМЕЋЕ, ХУМАНОСТ: Лозница остала без др Момира Моме Грујића

V Mitrić

Blage naravi, prijatan na neki patrijarhalni način prema svakom čoveku podjednako, bez obzira na godine, veru, naciju i status i položaj u društvu, dr Grujić je, davno, stasao u red ovdašnjih lekara, čije je ime sinonim za znanje, umeće, humanost i čovekoljublje.

U Zdravstvenom centru u Loznici ostavio je dubok trag, kao stručnjak, kolega i rukovodilac. Obožavali su ga pacijenti i iz Azbukovice, Podrinja i njegove rodne Rađevine, koju je u srcu nosio kao i Loznicu i Jadar, gde su ga ljudi smatrali svojim najmilijim.

Bio je znamenit načelnik Očnog odeljenja lozničkog Zdravstvenog centra, gde je proveo radni vek, zbrinjavajući na hiljade pacijenata, ali i uvodeći u tajne oftalmolije mlade kolege i to, uvek, nesebično, posvećeno, sa dosta osećaja i dara za prenošenje dragocenog znanja.

Bio je drag sugrađanin, komšija iz najlepših priča, uvek na usluzi, sa lepom pričom, milim pozdravom i osmehom za "grejanje duše".

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