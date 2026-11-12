ČETIRI HRAMA – SVEDOCI MULTINACIONALNOSTI: U Beloj Crkvi sakralni objekti pričaju priče o bogatoj istoriji (FOTO)

BELA Crkva, mala varoš na jugu Banata od svega 7.000 stanovnika, ima čak četiri crkve različitih veroispovesti, koje svedoče o viševekovnoj multinacionalnosti i multikulturalnosti tamošnjeg stanovništva.

Foto: Wikipedia

Najstarija svetinja je Srpska pravoslavna crkva Svetih apostola Petra i Pavla, čija je gradnja počela 1774, a završila se 1780. godine. Nastala je u vreme, kada je Bela Crkva dobila status slobodne vojne varoši u okviru Austrijskog carstva. Podignuta je na mestu prvobitne hramovne brvnare iz 1751. godine, u današnjoj Svetosavskoj ulici. Od 1962. nalazi se pod zaštitom države kao drevno-istorijski spomenik srpske duhovne kulture.

Foto: Wikipedia Crkva Svetih apostola Petra i Pavla

Dve decenije nakon njene izgradnje, podignuta je i rimokatolička crkva Svete Ane, koja danas predstavlja najveći sakralni objekat u ovoj varoši. Građena je od 1802. do 1806. godine u stilu kasne barokne gotike sa elementima klasicizma. Ima četiri oltara, vredne orgulje i upečatljive umetničke vitraže.

Katoličanstvo je, inače, bila prva veroispovest zastupljena u Beloj Crkvi, s obzirom na to da su još 1718. godine prvi nemački doseljenici podigli crkvicu na pronađenim ruševinama. Ona je u austro-turskom ratu bila porušena, pa 1740. obnovljena. Četiri decenije kasnije bila je proširena, a odluka o izgradnji današnjeg objekta, na drugoj lokaciji, doneta je 1793. godine.

Foto: Wikipedia Rimokatolička crkva Svete Ane

Rumunska pravoslavna crkva Svete trojice specifična je po tome što je podignuta na mestu nekadašnjeg čuvenog hotela „Kod turske glave“, po projektu gradskog inženjera Rudolfa Degena. Dok 1871. nije počela njena gradnja, hotelske prostorije su bile preuređene za privremenu bogomolju. Danas je to objekat skladnih proporcija sa prepoznatljivim barokno-klasicističkim zvonikom. Međutim, zbog malog broja vernika, službe se ne održavaju redovno.

Foto: Wikipedia Rumunska pravoslavna crkva Svete Trojice

U Beloj Crkvi postoji i Ruska pravoslavna crkva Svetog Jovana Bogoslova, čija je gradnja počela 1930. prilozima ruske emigracije, koja je u tu varoš izbegla nakon Oktobarske revolucije. Podignuta je za samo godinu dana, u prepoznatljivom ruskom stilu, sa jednim centralnim i dva mala kubeta. Godine 1954. prešla je pod jurisdikciju Srpske pravoslavne crkve. Nakon požara, koji ju je zadesio 2017, crkva je temeljno obnovljena.

Foto: Wikipedia Ruska crkva Svetog Jovana Bogoslova

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