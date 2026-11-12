VRŠČANE OBRADOVAO STERIJIN VINKO LOZIĆ: U Leskovcu završena 19. izložba suvenira i turističkih publikacija Srbije

NAGRADA za najoriginalniji eksponat na 19. Izložbi suvenira i turističkih publikacija, koja se tradicionalno održava u Leskovcu, pripala je Turističkoj organizaciji grada Vršca, za statuu Vinka Lozića, književnog lika iz dela Jovana Sterije Popovića, dok je prva nagrada za najbolji suvenir otišla u Kučevo, za epruvetu sa imitacijom zlata.

Turistička organizacija Leskovac

Turistički radnici iz Brusa predstavili su dasku za „Bruski kotlić“ koja je izabrana za najbolji upotrebni predmet, dok je Prijepolje bilo najbolje u kategoriji turističkih razlednica.

Turistička organizacija Leskovac

Najbolji turistički plakat stigao je iz Knića, dok je prvonagrađena mapa delo turističkih radnika Niša. U kategorijama koje se odnose na turističke publikacije prve nagrade pripale su Crnoj Travi, za dvojezičnu jednolisnu publikaciju sa kompletnom turističkom ponudom ove opštine. Ivanjica je prvonagrađena za set višestranih publikacija, do 50 strana, dok su Kruševljani osvojili prvu nagradu svojom monografijom „City of Kruševac“.

U kategoriji promotivni film prva nagrada pripala je Zrenjaninu. Paraćinci su predstavili najbolju video-reportažu, dok je prva nagrada za najbolji promotivni spot otišla u Kraljevo. Turistička organizacija Knića pobedila je u kategoriji pod nazivom „Kolekcija turističkih fotografija“, a njima je pripala i prva nagrada za najbolju pojedinačnu fotografiju.

Turistička organizacija Leskovac

Organizatori tradicionalne Izložbe suvenira i turističkih publikacija, koja se održava pod pokroviteljstvom leskovačke lokalne samouprave, dodelili su i specijalno priznanje za razvoj i unapređenje turizma - Gradskoj turističkoj organizaciji Kragujevac.

RAZMENA ISKUSTAVA

Turistička organizacija Leskovca ponovo je okupila kolege iz cele Srbije sa ciljem razmene iskustava i ideja, kroz prezentaciju primera dobre prakse u oblasti promocije i razvoja turizma. I ovogodišnja izložba je, kako je ocenjeno, pokazala kreativnost i autentičnost kojom se javnosti predstavlja kulturno-istorijsko nasleđe, prirodne lepote, tradicija i potencijali turističkih destinacija širom zemlje.