Srbija

KULTURNO NASLEĐE KROZ ČULNO ISKUSTVO: Narodni muzej u Leskovac otvoren i za decu sa smetnjama u razvoju (FOTO)

Игор Митић
Igor Mitić

12. 11. 2026. u 13:07

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LESKOVAČKI Narodni muzej je, u saradnji sa Udruženjem građana „Suncokret“ i Školom za osnovno i srednje obrazovanje(ŠOSO) „11. oktobar“, učestvovao u realizaciji projekta pod nazivom „Senzorna mapa grada“.

КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ КРОЗ ЧУЛНО ИСКУСТВО: Народни музеј у Лесковац отворен и за децу са сметњама у развоју (ФОТО)

Narodni muzej Leskovac

Njegov cilj je bio da deci sa smetnjama u razvoju omogući da kulturno nasleđe Leskovca i okoline upoznaju kroz neposredno čulno iskustvo, istraživanje prostora i kreativno stvaralaštvo. 

Tokom minulih meseci organizovane su posete značajnim lokalitetima u leskovačkom kraju: Spomen parka, Gradske kuće i arheološkog lokaliteta Caričin grad, dok su tokom posete Vučju obišli malu hidroelektranu i Muzej tekstila u Strojkovcu.

- Umesto da se oslanjanjamo na klasičan obilazak i deljenje informacija o ovim lokalitetima, upoznavanja tih prostora zasnovali smo na senzornom doživljaju, na dodiru, zvuku, pokretu, na vizulenim utiscima i na istraživanju različitih materijala i tekstura. To je deci i njihovim pratiocima bilo od velikog značaja, a projekat je pokazao važnost otvaranja kulturnih sadržaja za sve – istakla je Žaklina Islamović, muzejski edukator.

Ona se na Caričinom gradu sa posetiocima družila u kostimu vizantijske carice Teodore, u Spomen parku bila je u kostimu Šumske boginje, dok su ih, sa kolegom istoričarem Đorđem Mitrovićem, u Muzeju tekstila dočekali u odori supružnika čija je porodica imala veliki uticaj na razvoj srpske tekstilne industrije.

Foto: Народни музеј Лесковац

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Projektne aktivnosti podrazumevale su i održavanje defektoloških radionica, koje su realizovali defektolozi ŠOSO, dok je muzej učestvovao u osmišljavanju i realizaciji terenskih i kreativnih aktivnosti, pružajući stručnu podršku u tumačenju kulturno-istorijskog nasleđa.

PODSTICAJ ZA MALIŠANE

- Kroz kreativni rad učesnici su svoje utiske i doživaljaje istraženih prostora izražavali različitim materijalima i likovnim postupcima. Time je stvoreno podsticajno okruženje za decu, ali i za njihove roditelje odnosno pratioce – zaključila je Žaklina Islamović.

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