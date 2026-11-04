Srbija

POZIV MATURANTIMA: Najavljena tradicionalna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Kraljevu

Goran Ćirović

04. 11. 2026. u 16:42

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nastavljajući aktivnosti na prikupljanju rezervi dragocene tečnosti, Crveni krst Kraljevo najavio je trdicionalnu, jesenju akciju dobrovoljnog davanja krvi u ovdašnjim srednjim školama, uz mogućnost da se priključe i ostali sugrađani.

ПОЗИВ МАТУРАНТИМА: Најављена традиционална акција добровољног давања крви у Краљеву

G.Šljivić

Ova akcija za učenike završnih razreda svih kraljevačkih srednjih škola planirana je od 17. do 20. novembra, uz edukaciju maturanata o ponašanju pre i posle akcije, kao i značaju ovog humanog čina.

- Ponosni smo što naši punoletni srednjoškolci prepoznaju značaj dobrovoljnog davalaštva i na delu pokazuju veliku solidarnost i odgovornost – kaže Snežana Apostolović iz Crvenog krsta Kraljevo.

U Crvenm krstu podsećaju da su tokom prethodne, prolećne akcije kraljevački maturanti prikupili više od 150 jedinica krvi, uz nadu da će i predstojeća akcija imati barem podjednako dobar odziv.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Ko je bio marionetski kralj NDH? Krunisan u Rimu, nikad nije stupio na tlo Hrvatske - Pavelić predložio ime
Region

0 0

Ko je bio marionetski kralj NDH? Krunisan u Rimu, nikad nije stupio na tlo Hrvatske - Pavelić predložio ime

NEZAVISNA Država Hrvatska (NDH) bila je samoproglašena i delimično priznata fašistička kvislinška odnosno marionetska država osnovana na delu okupirane Kraljevine Jugoslavije. Njena teritorija se nalazila dominantno na današnjoj teritoriji Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine i Srema. NDH je uz pomoć Hitlerove Nemačke postojala pod vođstvom ustaškog režima od 1941. do 1945. godine.

03. 11. 2026. u 22:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Neverovatna scena na stadionu Zvezde: Ovo se retko viđa u fudbalu (VIDEO)

Neverovatna scena na stadionu Zvezde: Ovo se retko viđa u fudbalu (VIDEO)