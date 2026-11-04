POZIV MATURANTIMA: Najavljena tradicionalna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Kraljevu

Nastavljajući aktivnosti na prikupljanju rezervi dragocene tečnosti, Crveni krst Kraljevo najavio je trdicionalnu, jesenju akciju dobrovoljnog davanja krvi u ovdašnjim srednjim školama, uz mogućnost da se priključe i ostali sugrađani.

G.Šljivić

Ova akcija za učenike završnih razreda svih kraljevačkih srednjih škola planirana je od 17. do 20. novembra, uz edukaciju maturanata o ponašanju pre i posle akcije, kao i značaju ovog humanog čina.

- Ponosni smo što naši punoletni srednjoškolci prepoznaju značaj dobrovoljnog davalaštva i na delu pokazuju veliku solidarnost i odgovornost – kaže Snežana Apostolović iz Crvenog krsta Kraljevo.

U Crvenm krstu podsećaju da su tokom prethodne, prolećne akcije kraljevački maturanti prikupili više od 150 jedinica krvi, uz nadu da će i predstojeća akcija imati barem podjednako dobar odziv.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.