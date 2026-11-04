Srbija

SPREMNIJI ZA VANREDNE SITUACIJE: Unapređenje sistema civilne zaštite u Vrnjačkoj Banji

Goran Ćirović

04. 11. 2026. u 13:20

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U sklopu unapređenja sistema civilne zaštite, u Vrnjačkoj Banji održan je sastanak na temu „Podizanje spremnosti poverenika i zamenika poverenika Civilne zaštite“ sa ciljem jačanja osposobljenosti odgovornih lica za pravovremeno i organizovano reagovanje uz veću bezbednost i zaštitu svih građana.

СПРЕМНИЈИ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ: Унапређење система цивилне заштите у Врњачкој Бањи

Opština Vrnjačka Banja

Ovom prilikom razmatrani su trenutna organizovanost i kapaciteti civilne zaštite, kao i mogućnosti za efikasnije reagovanje u vanrednim situacijama. Poverenici i njihovi zamenici upoznati su sa obavezama, načinom postupanja i konkretnim merama koje treba preduzeti u različitim kriznim okolnostima.

Opština Vrnjačka Banja

 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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