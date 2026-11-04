Srbija

RASPRAVA O BUDŽETU: Poziv građanima da dostave predloge i sugestije

Dušanka Novković

04. 11. 2026. u 11:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U POŽAREVCU se do 9. novembra održava javna rasprava o nacrtu Odluke o budžetu za 2027. godinu.

РАСПРАВА О БУЏЕТУ: Позив грађанима да доставе предлоге и сугестије

D.N.

Tim povodom, upućen je poziv građanima, udruženjima i stručnoj javnosti da se upoznaju sa ovim dokumentom i dostave svoje predloge i sugestije.

Njih će Gradsko veće razmotriti i sačiniti izveštaj koji će biti objavljen na gradskom sajtu pre nego što predlog Odluke o budžetu bude upućen Skupštini grada na dalje razmatranje.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Neverovatna scena na stadionu Zvezde: Ovo se retko viđa u fudbalu (VIDEO)

Neverovatna scena na stadionu Zvezde: Ovo se retko viđa u fudbalu (VIDEO)