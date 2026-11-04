RASPRAVA O BUDŽETU: Poziv građanima da dostave predloge i sugestije

U POŽAREVCU se do 9. novembra održava javna rasprava o nacrtu Odluke o budžetu za 2027. godinu.

D.N.

Tim povodom, upućen je poziv građanima, udruženjima i stručnoj javnosti da se upoznaju sa ovim dokumentom i dostave svoje predloge i sugestije.

Njih će Gradsko veće razmotriti i sačiniti izveštaj koji će biti objavljen na gradskom sajtu pre nego što predlog Odluke o budžetu bude upućen Skupštini grada na dalje razmatranje.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.