OGLASILA SE BIA: Tvrdnje o našem protivpravnom postupanju su lažne i zlonamerne
BEZBEDNOSNO-informativne agencije (BIA) oglasila se saopštenjem povodom, kako se navodi, neistinitih, tendencioznih i zlonamernih tvrdnji o navodno protivzakonitom postupanju.
"Sve lažne, tendenciozne i zlonamerne tvrdnje o navodno protivpravnom postupanju BIA izričito odbacuje kao maliciozno smišljene sa isključivim ciljem dodatne destabilizacije već narušenih bezbednosnih prilika u Republici Srbiji, kao i urušavanja Ustavom utvrđenog poretka. Rad BIA u najteže vreme nosili su časni ljudi, koji su svoj život posvetili zaštiti Republike Srbije i njenih građana, i koji sve svoje aktivnosti sprovode strogo uz poštovanje Ustava i zakona Republike Srbije", navodi se u saopštenju.
Iako se u saopštenju ne precizira o kojim se tvrdnjama radi, pretpostavlja se da se one odnose na pisanje nedeljnika "Radar", koji je danas objavio da je BIA prisluškivala prostorije redakcije, glavnu urednicu i dva novinara, njihove automobile i stanove. Prethodno je ovaj list objavio da je BIA priskuškivala i pojedine tužioce Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) i pratila im imejl komunikaciju zbog postupka "Nadstrešnica".
Iz BIA u saopštenju navode i da "uprkos svim pokušajima eksponenata stranih službi i grupa za pritisak, BIA će i u budućem periodu postupati isključivo na planu zaštite Ustavom utvrđenog poretka, bezbednosti Republike Srbije i samo njenih državnih interesa, kao što je jasno definisano Zakonom o BIA i drugim zakonima koji uređuju delokrug rada BIA.
"Svi koji u svom destruktivnom antidržavnom delovanju čine krivična dela mogu sa sigurnošću računati - da će uvek biti predmet rada BIA, kao i naših zvaničnih informacija koje Agencija u kontinuitetu dostavlja nadležnim organima, u skladu sa zakonom", zaključuje se u saopštenju.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
POTRES U SLOVAČKOJ: Fico izgubio većinu, poslanik PRELETEO u drugi tabor - vlada se klima, traže prevremene izbore
POVRATAK Romana Malatinca u parlament kao nezavisnog poslanika dodatno je oslabio Ficovu ionako krhku većinu.
03. 11. 2026. u 17:59 >> 18:12
Komentari (0)