POSLE DECENIJE BEKSTVA: Orbović (43) uhapšen u Španiji zbog ubistva u Bileći

ZORAN Orbović (43) uhapšen je u Barseloni na osnovu međunarodne Interpolove poternice koju je za njim raspisao Okružni sud u Banjaluci zbog ubistva Petra Bajčetića u Bileći 2016.

Policija RS uviđaj foto printskrin ATV

Orbović je osumnjičen da je u sastavu kriminalnog udruženja, na čijem je čelu bio Miljan Vujović, kao direktan izvršilac učestvovao u ubistvu Bajčetića, vlasnika ugostiteljskog objekta "NN".

Orbovića je uhapsila katalonska policija takozvani Mososi, 21. oktobra ove godine sa falsifikovanim dokumentima, a utvrđeno je da se radi o beguncu.

- Nakon provere, otkriveno je da je za muškarcem aktivna međunarodna poternica od BiH. Sudski nalog se odnosi na ubistvo koje je predmet istrage u toj zemlji, a proizlazi iz događaja u septembru 2016. - navodi španska policija.

Do sada osuđene četiri osobe U SLUČAJU ubistva Petra Bajčetića do sada su osuđene četiri osobe. Miljan Vujović (45) iz Bileće osuđen je na 14 i po godina zatvora zbog zločinačkog udruženja i ubistva. Članovi tog udruženja su bili Đorđe Radmilović (dobio 16 meseci zatvora), Srđan Denda (13 meseci) i Gavrilo Bjelica (12) meseci.

Orbović je u bekstvu bio više od 10 godina. Međunarodna poternica za njim je raspisana u oktobru 2019, nakon što MUP RS protiv njega dostavio prijavu tužilaštvu.

- Sumnjiči se da je, uz dogovor sa ostalim članovima grupe, zajedno s Miljanom Vujovićem 19. septembra 2016. u bilećkoj Ulici Alekse Šantića ubio Petra Bajčetića. U njega je pucao iz vatrenog oružja nanoseći mu povrede glave, usled kojih je preminuo - saopštio je tada MUP Srpske.

Orbovićeva umešanost u zločin otkrivena je zahvaljujući biološkim tragovima na mestu ubistva. Ti tragovi su veštačeni i došlo je do poklapanja sa njegovim DNK.

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