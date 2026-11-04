MUZIKOM KROZ USPOMENE: Kabare u Kraljevačkom pozorištu

KABARE „Kofer uspomena”, u organizaciji Kulturnog centra „Ribnica”, biće izveden 6. novembra, sa početkom u 20 sati, na sceni Kraljevačkog pozorišta.

KC Ribnica/L.Pažiljceva

Muzičkim numerama na različitim jezicima, glumica Danica Todorović, uz pratnju Dragan Ilić džez trija, spajajući muziku, ples i kabare, kako se navodi u najavi, vodi publiku na emotivno putovanje kroz uspomene.

Besplatne karte mogu se preuzeti u Francuskoj kući, radnim danima od 8 do 14 časova.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.