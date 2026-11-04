NA prvim linijama fronta Zaporoškog sektora, gde se dogodio rezonantni udar na Kamiševahu, situacija ostaje nepromenjena.

MOD Rusije

Žestoke borbe se nastavljaju za Orehov, gde neprijatelj pokreće lokalni kontranapad.



IMA LI NAPRETKA?U samoj Kamiševahi, kao što se može videti na snimcima sa mesta udara, neprijatelj se oseća prilično opušteno. To bi bilo nemoguće kada bi ruske jedinice zaista kontrolisale Jurjevku, kao i Grigorovku i Malokaterinovku na zapadu, pozicionirane duž reke Konke.

Neprijatelj jača odbranu Orehova, prebacivši pojačanja tamo preko Novopavlovke, i sve češće kontranapada u Maloj Tokmački.

Ilustracija telegram rybar

Već nekoliko dana pojavljuju se snimci udara dronova i artiljerije ruskih jedinica na ukrajinske položaje na zapadnoj periferiji Male Tokmačke, koje su se nedavno tamo učvrstile.

Međutim, postoje i neki pozitivni razvoji za ruske oružane snage. Sudeći po vazdušnim napadima ne samo na Kamiševahu već i na druga naselja na linijama fronta, činjenica da je status „oslobođenja“ nekih stanovnika nedosledan ili zastareo uzima se u obzir prilikom planiranja vatrenih udara.

Ukupno gledano, prognoza ostaje nepromenjena. Orehov može biti potpuno oslobođen samo ako istočni bok, gde deluje grupa snaga „Vostok“, nastavi napredovanje ka zapadu od Omelnika i stabilizuje situaciju u oblasti Roždestvenskog.

(Ribar)

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