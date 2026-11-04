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GORE KAMIŠEVAHA I OREHOV! Borbe ne prestaju ni na minut: Objavljena najnovija karta sukoba! (MAPA)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 11. 2026. u 18:11

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NA prvim linijama fronta Zaporoškog sektora, gde se dogodio rezonantni udar na Kamiševahu, situacija ostaje nepromenjena.

ГОРЕ КАМИШЕВАХА И ОРЕХОВ! Борбе не престају ни на минут: Објављена најновија карта сукоба! (МАПА)

MOD Rusije

Žestoke borbe se nastavljaju za Orehov, gde neprijatelj pokreće lokalni kontranapad.


IMA LI NAPRETKA?

U samoj Kamiševahi, kao što se može videti na snimcima sa mesta udara, neprijatelj se oseća prilično opušteno. To bi bilo nemoguće kada bi ruske jedinice zaista kontrolisale Jurjevku, kao i Grigorovku i Malokaterinovku na zapadu, pozicionirane duž reke Konke.

Neprijatelj jača odbranu Orehova, prebacivši pojačanja tamo preko Novopavlovke, i sve češće kontranapada u Maloj Tokmački.

Ilustracija telegram rybar

Već nekoliko dana pojavljuju se snimci udara dronova i artiljerije ruskih jedinica na ukrajinske položaje na zapadnoj periferiji Male Tokmačke, koje su se nedavno tamo učvrstile.

Međutim, postoje i neki pozitivni razvoji za ruske oružane snage. Sudeći po vazdušnim napadima ne samo na Kamiševahu već i na druga naselja na linijama fronta, činjenica da je status „oslobođenja“ nekih stanovnika nedosledan ili zastareo uzima se u obzir prilikom planiranja vatrenih udara.

Ukupno gledano, prognoza ostaje nepromenjena. Orehov može biti potpuno oslobođen samo ako istočni bok, gde deluje grupa snaga „Vostok“, nastavi napredovanje ka zapadu od Omelnika i stabilizuje situaciju u oblasti Roždestvenskog.

(Ribar)

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