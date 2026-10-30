OBJAVLJENE CENE GORIVA: Evo koliko će koštati dizel, a koliko benzin u narednih 7 dana

STIGLE su nove cene goriva.

Foto: D. Milovanović

Od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštati dinara 236 dinara, a benzin 207 dinara.

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka - 6. novembra.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Cena nafte raste u svetu

Cena nafte Brent je u 9.30 sati porasla za 1,51 odsto na 112,475 dolara po barelu, a lake američke nafte WTI za 1,59 odsto na 103,592 dolara.

(Blic Biznis)

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