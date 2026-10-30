Svet

TRESLO SE NEDALEKO OD SVETE GORE: Registrovano podrhatavanje jačine skoro 5 stepeni po Rihteru

В.Н.

30. 10. 2026. u 12:11

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ZEMLjOTRES magnitude 4,9 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je u petak, 30. oktobra 2026. godine u 11,45 časova, na području Egejskog mora.

ТРЕСЛО СЕ НЕДАЛЕКО ОД СВЕТЕ ГОРЕ: Регистровано подрхатавање јачине скоро 5 степени по Рихтеру

Foto: Nicolas Economou/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.6851 i dužine 24.2829 nedaleko od Svete Gore.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf)

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