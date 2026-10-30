TRESLO SE NEDALEKO OD SVETE GORE: Registrovano podrhatavanje jačine skoro 5 stepeni po Rihteru
ZEMLjOTRES magnitude 4,9 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je u petak, 30. oktobra 2026. godine u 11,45 časova, na području Egejskog mora.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.6851 i dužine 24.2829 nedaleko od Svete Gore.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
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