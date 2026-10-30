TRESLO SE NEDALEKO OD SVETE GORE: Registrovano podrhatavanje jačine skoro 5 stepeni po Rihteru

ZA RUSIJU su dešavanja u ostatku Evrope važna pre svega u meri u kojoj utiču na naše nacionalne interese. Na prvom mestu, to se odnosi na bezbednost, budući da se Rusija vekovima suočavala sa najvećim izazovima sa Zapada, a malo je razloga za pretpostavku da je taj istorijski obrazac nestao, navodi se u analizi Timofeja Bordačeva, programskog direktora kluba "Valdaj".