Pa, kako crni Harise? Fizioterapeut Novog Pazara izbačen iz srpskog fudbala
I to se desilo u srpskom fudbalu!
Naime, fizioterapeut Novog Pazara, Haris Bihorac, kažnjen je tromesečom zabranom vršenja funkcija. Klub će pride morati da plati 200.000 dinara zbog nesportskog ponašanja istog lica, piše "Sportklub".
Odluku je donela Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije. Žestoka kazna posledica je incidenata na utakmici 12. kola Super lige, Novi Pazar – IMT (1:2).
Prema izveštaju delegata Marka Kovačevića, fizioterapeut Haris Bihorac bio je glavni akter incidenta iz 69. minuta. Najpre je odgurnuo igrača IMT-a, vređao i pljuvao, a posle crvenog kartona pokazanog od sudije Nikole Radakovića načinio je još drastičnije prestupe.
Kako stoji u izveštajima službenih lica psovao je četvrtog sudiju Andriju Stojanovića na nacionalnoj osnovi. Uz uvrede, pretnje i teške reči, sočne psovke, kako stoji u spisima, nastavio je sopstveni pir i po okončanju utakmice. Sačekao je, odgurnuo i opsovao sudiju Nikolu Radakovića u tunelu!
Fizioterapeut Haris Bihorac, prema odluci prvostepenog organa, praktično neće moći da sedi na klupi naredna tri meseca…
U istom incidentu isključen je i Emir Bihorac. Službeni predstavnik Novog Pazara mirno i bez teških reči napustio je klupu.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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