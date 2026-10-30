Pa, kako crni Harise? Fizioterapeut Novog Pazara izbačen iz srpskog fudbala

I to se desilo u srpskom fudbalu!

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Naime, fizioterapeut Novog Pazara, Haris Bihorac, kažnjen je tromesečom zabranom vršenja funkcija. Klub će pride morati da plati 200.000 dinara zbog nesportskog ponašanja istog lica, piše "Sportklub".

Odluku je donela Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije. Žestoka kazna posledica je incidenata na utakmici 12. kola Super lige, Novi Pazar – IMT (1:2).

Prema izveštaju delegata Marka Kovačevića, fizioterapeut Haris Bihorac bio je glavni akter incidenta iz 69. minuta. Najpre je odgurnuo igrača IMT-a, vređao i pljuvao, a posle crvenog kartona pokazanog od sudije Nikole Radakovića načinio je još drastičnije prestupe.

Kako stoji u izveštajima službenih lica psovao je četvrtog sudiju Andriju Stojanovića na nacionalnoj osnovi. Uz uvrede, pretnje i teške reči, sočne psovke, kako stoji u spisima, nastavio je sopstveni pir i po okončanju utakmice. Sačekao je, odgurnuo i opsovao sudiju Nikolu Radakovića u tunelu!

Fizioterapeut Haris Bihorac, prema odluci prvostepenog organa, praktično neće moći da sedi na klupi naredna tri meseca…

U istom incidentu isključen je i Emir Bihorac. Službeni predstavnik Novog Pazara mirno i bez teških reči napustio je klupu.

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