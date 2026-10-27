Srbija

MUZIČKA ŠKOLA U POŽAREVCU: U četvrtak koncert dobrodošlice za đake-prvake

Dušanka Novković

27. 10. 2026. u 10:19

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POŽAREVAC – U četvrtak, 29. oktobra, u Muzičkoj školi „Stevan Mokranjac“ u Požarevcu na programu je koncert „Dobro došli, prvaci“.

МУЗИЧКА ШКОЛА У ПОЖАРЕВЦУ: У четвртак концерт добродошлице за ђаке-прваке

D.N.

Muzički program u znak dobrodošlice za đake-prvake, izvešće učenici klavirskog i harmonikaškog odseka. Oni će nastupiti u školskoj koncertnoj sali, od 18.30, uz besplatan ulaz za publiku.

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