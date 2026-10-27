KRAJNJI ROK 1. NOVEMBAR: Konkurs za književnu nagradu „Goran Petrović“
U martu ove godine Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani“ u Kraljevu raspisala je konkurs za bijenalnu književnu nagradu „Goran Petrović“ za neobjavljenu zbirku priča mladih autora, do 35 godina starosti, a krajnji rok za slanje rukopisa je 1. novembar.
Prema pravilima konkursa, rukopis čiji obim ne treba da prelazi 150.000 karaktera, štampan u pet primeraka, šalje se pod šifrom na adresu: Redakcija Povelje, Cara Dušana 39, 36000 Kraljevo, sa napomenom – za Nagradu „Goran Petrović“, a dobitnik će biti proglašen 26. januara 2027. godine.
Književna nagrada „Goran Petrović“ sastoji se iz plakete, novčanog iznosa i objavljivanja rukopisa u ediciji „Povelja“, a prvi laureat 2025. bila je Jovana Nikolić, istoričarka umetnosti iz Beograda, za kratke priče „Gradovi i harmonike“.
Preporučujemo
PLATE NA ZAČELjU: U Kraljevu prosečna zarada u avgustu - 101.672 dinara
26. 10. 2026. u 12:40
STRELCIMA 11.500 DINARA MESEČNO: Kraljevčani izdvajaju sredstva za protivgradnu zaštitu
26. 10. 2026. u 11:02
POZIV DAVAOCIMA: U sredu akcija davanja krvi u Petrovcu na Mlavi
26. 10. 2026. u 10:08
GRADSKA GALERIJA: Tri umetnice izlažu slike i oslikana jaja
26. 10. 2026. u 10:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)