KRAJNJI ROK 1. NOVEMBAR: Konkurs za književnu nagradu „Goran Petrović“

U martu ove godine Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani“ u Kraljevu raspisala je konkurs za bijenalnu književnu nagradu „Goran Petrović“ za neobjavljenu zbirku priča mladih autora, do 35 godina starosti, a krajnji rok za slanje rukopisa je 1. novembar.

G.Šljivić

Prema pravilima konkursa, rukopis čiji obim ne treba da prelazi 150.000 karaktera, štampan u pet primeraka, šalje se pod šifrom na adresu: Redakcija Povelje, Cara Dušana 39, 36000 Kraljevo, sa napomenom – za Nagradu „Goran Petrović“, a dobitnik će biti proglašen 26. januara 2027. godine.

Književna nagrada „Goran Petrović“ sastoji se iz plakete, novčanog iznosa i objavljivanja rukopisa u ediciji „Povelja“, a prvi laureat 2025. bila je Jovana Nikolić, istoričarka umetnosti iz Beograda, za kratke priče „Gradovi i harmonike“.