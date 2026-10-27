U ZNAKU VATRE, SNEGA I VETRA: Izložba slikarke Kristine Pirković u KC „Ribnica“

U galeriji Kulturnog centra u Ribnici, sutra će, sa početkom u 18 sati, biti otvorena izložba slika pod nazivom „Vatra. Sneg. Vetrovi” autorke Kristine Pirković iz Smederevske Palanke.

KC Ribnica

Kako se navodi u najavi, izložba donosi prepoznatljiv umetnički izraz autorke, u kojem se snežni pejzaži, crveni detalji i suprotstavljena simbolika vatre i zime prepliću u promišljanju životnih nemira i egzistencijalnih pitanja.

Kristina Pirković završila je osnovne i master studije na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, a članica je ULUS-a od 2018. godine. Njeni radovi nalaze se u privatnim kolekcijama, galerijama i muzejima.

Izložba će biti otvorena do 6. novembra, a posetioci je mogu pogledati radnim danima od 8 do 14 časova.