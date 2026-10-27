PERONI ČEKAJU OBNOVU: Spremna dokumentacija za rekonstrukciju Autobuske stanice u Kraljevu

Višedecenijska očekivanja Kraljevčana da će konačno dobiti Autobusku stanicu kakva i priliči 21. veku i jednom savremenom gradu, uskoro bi trebalo da budu realizovana i u praksi.

G.Šljivić

Posle brojnih imovinsko-pravnih peripetija, konačno je završena projektno-tehnička dokumentacija i obezbeđena građevinska dozvola za rekonstrukciju devastirane Autobuske stanice koja je odavno izgubila status i postala obično stajalište, bez prava da naplaćuje peronizaciju, jer ne ispunjava ni minimalne uslove za obavljanje delatnosti.

G.Šljivić

- u saradnji sa lokalnom samoupravom završena je priprema dokumentacije koja obuhvata uređenje pristupnog puta, autobuskih stajališta i rekonstrukciju samog staničnog objekta. Na osnovu toga aplicirali smo kod Svetske banke za sredstva za realizaciju ovog projekta. Uskoro očekujemo odgovor i nadamo se pozitivnom ishodu – ističe Biljana Rakić, v.d. direktora ovdašnjeg Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta.

G.Šljivić Biljana Rakić



Autobuska stanica je sredinom 2021. godine, podsećamo, postala vlasništvo grada, nakon što je iz gradskog budžeta nekadašnjem prevozničkom preduzeću „Autotransport“, koje je u međuvremenu otišlo u stečaj, isplaćeno oko 79 miliona dinara.

- Posle završetka rekonstrukcije, Autobuskom stanicom upravljaće grad, a sav prihod ostvaren njenim radom slivaće se u gradsku kasu – najavio je ranije gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić.

G.Šljivić

Do početka radova, međutim, putnike koji dolaze ili samo prolaze kroz Kraljevo i dalje će dočekivati i ispraćati oronuo objekat i ružan prvi utisak o gradu na Ibru.