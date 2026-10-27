PERONI ČEKAJU OBNOVU: Spremna dokumentacija za rekonstrukciju Autobuske stanice u Kraljevu
Višedecenijska očekivanja Kraljevčana da će konačno dobiti Autobusku stanicu kakva i priliči 21. veku i jednom savremenom gradu, uskoro bi trebalo da budu realizovana i u praksi.
Posle brojnih imovinsko-pravnih peripetija, konačno je završena projektno-tehnička dokumentacija i obezbeđena građevinska dozvola za rekonstrukciju devastirane Autobuske stanice koja je odavno izgubila status i postala obično stajalište, bez prava da naplaćuje peronizaciju, jer ne ispunjava ni minimalne uslove za obavljanje delatnosti.
- u saradnji sa lokalnom samoupravom završena je priprema dokumentacije koja obuhvata uređenje pristupnog puta, autobuskih stajališta i rekonstrukciju samog staničnog objekta. Na osnovu toga aplicirali smo kod Svetske banke za sredstva za realizaciju ovog projekta. Uskoro očekujemo odgovor i nadamo se pozitivnom ishodu – ističe Biljana Rakić, v.d. direktora ovdašnjeg Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta.
Autobuska stanica je sredinom 2021. godine, podsećamo, postala vlasništvo grada, nakon što je iz gradskog budžeta nekadašnjem prevozničkom preduzeću „Autotransport“, koje je u međuvremenu otišlo u stečaj, isplaćeno oko 79 miliona dinara.
- Posle završetka rekonstrukcije, Autobuskom stanicom upravljaće grad, a sav prihod ostvaren njenim radom slivaće se u gradsku kasu – najavio je ranije gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić.
Do početka radova, međutim, putnike koji dolaze ili samo prolaze kroz Kraljevo i dalje će dočekivati i ispraćati oronuo objekat i ružan prvi utisak o gradu na Ibru.
Preporučujemo
PLATE NA ZAČELjU: U Kraljevu prosečna zarada u avgustu - 101.672 dinara
26. 10. 2026. u 12:40
STRELCIMA 11.500 DINARA MESEČNO: Kraljevčani izdvajaju sredstva za protivgradnu zaštitu
26. 10. 2026. u 11:02
POZIV DAVAOCIMA: U sredu akcija davanja krvi u Petrovcu na Mlavi
26. 10. 2026. u 10:08
GRADSKA GALERIJA: Tri umetnice izlažu slike i oslikana jaja
26. 10. 2026. u 10:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)