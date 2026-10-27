Srbija

SUZBIJANJE KOMARACA: Sutra tretman u ulazima i podrumima stambenih zgrada

Dušanka Novković

27. 10. 2026. u 10:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POŽAREVAC – U sredu, 28. oktobra, u Požarevcu će biti sprovedeen tretman suzbijanja kućnih formi komaraca.

СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА: Сутра третман у улазима и подрумима стамбених зграда

D.N.

Tretman će se sprovoditi u ulazima i podrumskim prostorijama stambenih zgrada, u periodu od 9 do 16 sati. Tom prilikom koristiće se preparat koji nije opasan za ljude i domaće životinje.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽEŠ OTAC DA JOJ BUDEŠ!: Peja u vezi sa 31 godinu mlađom - voditelj iznenadio priznanjem

"MOŽEŠ OTAC DA JOJ BUDEŠ!": Peja u vezi sa 31 godinu mlađom - voditelj iznenadio priznanjem