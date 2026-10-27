Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u opštini Golubac

Dušanka Novković

27. 10. 2026. u 10:13

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GOLUBAC – U sredu, 28. oktobra, izvodiće se radovi na elektro-mreži, zbog čega će pojedini delovi opštine Golubac ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи у општини Голубац

D.N.

U periodu od 8 do 16 sati, struju neće imati: Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice i Ključ. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

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