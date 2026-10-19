SKANDAL NAD SKANDALIMA! N1 uvodi nacizam u Srbiju - zabranili Vučiću da predstavlja listu koja nosi njegovo ime (VIDEO)

BRANISLAV Šovljanski, glavni urednik N1, zabranio je Aleksandru Vučiću da predstavlja svoju listu "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" u dogovrenom terminu! Ovako nešto se nije dogodilo još od nacizma, a sada je potpuno jasno da bi Aleksandra Vučića N1 kuvao u kazanu!

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ bs

Branislav Šovljanski: Molim.

Žena: Halo, dobar dan.

Branislav Šovljanski: Slušam.

Žena: Da se čujemo povodom debate, predstavljanje naše... u stvari predstavljanje naše liste u terminu koji ste odredili za nas, sreda, 20 časova. Samo da vas obavestim da će predstavnik naše liste biti Aleksandar Vučić.

Branislav Šovljanski: Pa ja sam rekao da to nije opcija i da je to stav redakcije, tako da ako ne možete da nam pošaljete nekog drugog onda toga neće ni biti.

Žena: Znači stav redakcije N1 jeste da je Aleksandar Vučić nepoželjan na N1 televiziji?

Branislav Šovljanski: Rekao sam vam da možemo da to organizujemo posle izbora u sledećoj nedelji kao intervju, prvi put posle toliko godina, ali da u ovom trenutku to ne možemo da uradimo...

Žena: Ja vas ponovo pitam, da li je stav redakcije N1 da je Aleksandar Vučić... da je Aleksandar Vučić nepoželjan da dođe da predstavlja listu Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija u terminu koji ste vi odredili za našu listu, u sredu u 20 časova?

Branislav Šovljanski: Vladanka, sve sam vam rekao, ne moram da ponavljam sve.

Žena: Hvala, prijatno.

Branislav Šovljanski: Prijatno.

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Odluka televizije N1 da zabrani nosiocu izborne liste da tu istu listu predstavi u terminu koji je za to predviđen, predstavlja skandal bez presedana i najgrublje kršenje demokratskih normi.

Ovakav slučaj nije zabeležen još od nacizma, a sada je potpuno jasno šta bi radili predstavnici Studentske liste, koju N1 direktno podržava i favorizuje, kada bi došli na vlast - potpuno ukidanje demokratije, zabrana mišljenja i uvođenje totalitarizma.

Čega se to plaši N1? Da li se plaši da će Vučić u nekoliko desetina minuta da razbije sve odvratne laži koje je upravo plasirao taj isti medij, od Jovanjice, ubijenog dečaka u Valjevu, Sarajevo safarija, zvučnog topa...

Kampanja laži, dehumanizacije i kriminalizacije koja je sprovođena 10 godina unazad sada je dostigla novi nivo.

Aleksandar Vučić ne sme da se uopšte pojavi! Ne sme mu se dati uopšte pravo da odgovori i kaže bilo šta! I to predstavnici N1 više i ne skrivaju!

Najradije bi ga skuvali u kazanu, da više ne postoji.