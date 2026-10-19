uživoSRBIJA JE DANAS U ČAČKU: Reke ljudi se sjatile na skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" (FOTO/VIDEO)
VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Čačku!
Atmosfera pred početak skupa je na vrhuncu.
Glavna poruka: Kosovo je Srbija!
Hala je kao što možete videti na snimcima dubke puna!
Pogledajte kako puna hala u Čačku skandira Aleksandru Vučiću:
Naravno, okupljeni su, kako sad to već tradicija nalaže na skupovima "Ujedinjene Srbije" gromoglasno zapevali "Ruzmarin".
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