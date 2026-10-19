Politika

LJUDI ČEKAJU VUČIĆA: "Ruzmarin" u Čačku (VIDEO)

Novosti online

19. 10. 2026. u 17:17

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VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Čačku!

ЉУДИ ЧЕКАЈУ ВУЧИЋА: Рузмарин у Чачку (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Atmosfera pred početak skupa je na vrhuncu. 

Скуп листе "Александар Вучић - Уједињена Србија" у ЧачкуFoto: Фото: Новости

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