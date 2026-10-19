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MUZIKA JE EMOCIJA KOJU DELIMO: Kaliopi posle emotivne skopske noći, družiće se i sa Beograđanima (FOTO)

Dušan Cakić

19. 10. 2026. u 17:10

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NAKON velikog solističkog koncerta "Jedno veče", koji je prošle subote, 17. oktobra, održala u areni "Boris Trajkovski" u Skoplju, makedonska pop pevačica Kaliopi Bukle se priprema za novi susret sa beogradskom publikom.

МУЗИКА ЈЕ ЕМОЦИЈА КОЈУ ДЕЛИМО: Калиопи после емотивне скопске ноћи, дружиће се и са Београђанима (ФОТО)

Foto: ATA Images/A.J.C.

Za 13. novembar u MTS dvorani najavila je akustični koncert „100% LIVE“, veče u kojem će pesme koje su obeležile njenu karijeru i prepoznatljiva emocija doći do punog izražaja. Kao uvertiru u ovaj muzički susret, publika je dobila i njenu novu pesmu „Laž“, praćenu spotom.

Skopsko veče bilo je ispunjeno velikim hitovima i snažnim emocijama, a pevačica je još jednom pokazala zbog čega njeni nastupi prevazilaze okvire običnog koncerta. Njen odnos sa publikom gradi se godinama, kroz pesme koje su postale deo života mnogih ljudi, ali i kroz neposrednost kojom im se obraća sa scene. Upravo takvu bliskost želela je da prenese i u Beograd, ovoga puta kroz akustični koncept koji njenim numerama daje novu dimenziju.

- Beogradska publika je specifična po mnogo čemu. To je neka naša posebna priča. Gajim veliku ljubav prema ovoj publici, jer ona razume između reči, kroz pesmu i kroz moje govorne segmente, dok pokušavam da dam sebe – rekla je Kaliopi za „Večernje novosti“.

Foto: ATA Images/A.J.C.

Njen koncert osmišljen je kao intimnije i emotivnije muzičko iskustvo, u kojem će posebno odabrani hitovi i evergrin pesme iz bogatog repertoara dobiti novo akustično ruho. Uz 13 muzičara na sceni, u prvom planu biće glas, interpretacija i sva ona osećanja koja makednoska pevačica ume da prenese publici gotovo bez ikakve distance. Pored dobro poznatih numera, najavljena su i iznenađenja koja su već oduševila njene fanove u Skoplju.

Za ovu pevačicu muzika nikada nije bila samo pitanje glasa i melodije. Jednako važni su joj trenuci u kojima se pesma pretvara u razgovor sa publikom, a reči između dve numere postaju deo iste emocije. Zato i ne čudi što posebno izdvaja beogradsku publiku, sa kojom, kako ističe, ima odnos koji se ne može lako objasniti, već se najbolje oseti upravo na koncertima.

- Kada izađem na scenu, želim da dam sebe u potpunosti. Za mene je važno da publika ne čuje samo pesmu već i ono što se iza nje krije. Nekada se najvažnije stvari ne izgovore direktno, već se prepoznaju u muzici i emociji koju delimo.

Dok se priprema za beogradski nastup, Kaliopi je obradovala obožavaoce i novom pesmom uz koju je predstavila i spot. Ovaj muzički novitet stigao je uoči koncerta, pa publika ima priliku da, pored iščekivanja susreta uživo, uživa i u njenom najnovijem ostvarenju. Nova pesma tako postaje svojevrsna uvertira u novembarsko veče, u kojem će se spojiti njen aktuelni muzički trenutak i pesme koje su godinama deo njene karijere.

- Svojoj publici uvek dajem celu sebe. Muzika je za mene mnogo više od pesme, ona je emocija koja nas povezuje i trenutak u kojem reči ponekad nisu ni potrebne. Upravo takvu bliskost želim da podelim sa beogradskom publikom - poručila nam je pevačica.

Foto: ATA Images/A.J.C.

Posle emotivne skopske večeri i uz novu pesmu koja je već stigla do slušalaca, beogradski koncert donosi priliku za drugačiji susret sa njenim muzičkim svetom. Poznati hitovi dobiće novu zvučnu boju, a ono što Kaliopi oduvek izdvaja, snažan glas, iskrenost i neposredna veza sa publikom, ostaće u središtu večeri.

 

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