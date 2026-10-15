POČELA GREJNA SEZONA U SMEDEREVU: Radijatori topli u oko pet hiljada stanova

Od danas su topli radijatori u smederevskim stanovima koji su priključeni na daljinski sistem grejanja. Grejna sezona zvanično počinje 15 oktobra i traje do 15. aprila.

Foto: Ilustracija J.I.

Prema rečima nadležnih, start grejne sezone protiče bez problema, energenta ima i sistem funkcioniše redovno. Prethodnih nekoliko dana JP Grejanje Smederevo vršilo je povremene tople i hladne probe sistema, a od danas grejanje će biti celodnevno. Toplotna energije se isporučuje radnim danima od 6 do 21 sat, a nedeljom od 7 do 21.

Na sistemu centralnog grejanja u Smederevu je blizu 5.000 stanova, dok većina korisnika ima individualna ložišta.

Inače, grejanje van sezone moguće je jedino kada temperatura vazduha više dana ne prelazi 20 podeljak.