PRIVID strateškog partnerstva Vašingtona i Kijeva definitivno je raspršen, a dojučerašnji saveznici ušli su u fazu otvorenog političkog rata.

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Ono što je mesecima tinjalo iza kulisa i krilo se iza lažnih kuloarskih osmeha, sada je izbilo na površinu i ogolilo svu površnost zapadnog „večnog prijateljstva“. Namera Bele kuće da žrtvuje ukrajinske ratne ambicije radi spasavanja sopstvenog energetskog tržišta ostavila je Kijev potpuno izolovanim i „slepim“ na ratištu. Vladimir Zelenski se danas ne suočava samo sa vojnim pritiskom sa Istoka, već sa mnogo surovijom realnošću nove američke spoljne politike koja ne trpi tuđe gubitke ako oni utiču na džep prosečnog američkog glasača.

Pakt Vašingtona i Moskve koji je uzdrmao Kijev

Gorčinu i dubok osećaj izdaje u Kijevu izazvao je energetski pakt Bele kuće i Kremlja. Suočen sa nezadovoljstvom sopstvenih građana zbog cena goriva koje su probile istorijske rekorde, Donald Tramp je povukao radikalan potez koji je šokirao evropske saveznike. Vašington je hladnokrvno suspendovao sankcije na ruski dizel do proleća naredne godine, otvarajući vrata za milione tona ruskih derivata kako na američkom tako i na globalnom tržištu. Za Zelenskog i njegovu vladu ovo je bio brutalan ekonomski i politički šamar. Dok ukrajinski vojnici krvare na frontu, njihov ključni zapadni mentor pravi pragmatične finansijske aranžmane sa Moskvom. Potez Bele kuće ne samo da je pocepao zajednički front sankcija, već je obznanio činjenicu da su unutrašnji interesi Vašingtona i cena galona na američkim pumpama daleko iznad strateških fantazija Kijeva.

Ukrajinski inat i nastavak udara na rafinerije

Kao direktan odgovor na ono što u Kijevu otvoreno nazivaju kapitulacijom Vašingtona pred Putinom, Ukrajina je povukla novi radikalan potez i potpuno ignorisala američke zahteve za vojnom uzdržanošću. Iz kabineta Zelenskog stigla je nedvosmislena poruka da su sve kočnice popustile, a ukrajinska vojska je odmah prešla sa reči na dela. Pokrenuti su masovni, koordinisani udari bespilotnih letelica duboko unutar ruske teritorije, sa jasnom namerom da se nanese maksimalna šteta ruskom energetskom sektoru. Ključna meta ponovo je postao energetski čvor u Rjazanju pod kontrolom „Rosnjefta“ koji direktno snabdeva šire područje Moskve. Dok Kijev u ovim napadima vidi svoj jedini preostali instrument pritiska na Kremlj, Bela kuća ovakve akcije tretira kao direktnu sabotažu i miniranje američkih napora da stabilizuju svetske tokove nafte.

Otkazivanje obaveštajnih podataka i Trampov ultimatum

Reagujući na ukrajinsku neposlušnost, američka administracija je brzo prešla sa zvaničnih upozorenja na oštre kazne, suspendujući dostavljanje ključnih obaveštajnih podataka koji su Kijevu služili kao štit protiv ruskih vazdušnih udara. Iza zatvorenih vrata, ukrajinski generali su dobili jasan ultimatum: ukoliko ne obustave napade na ruske rafinerije, ostaće bez ranih satelitskih upozorenja o poletanju ruske strateške avijacije i lansiranju krstarećih raketa. Kada je Kijev odlučio da ide do kraja, Vašington je hladnokrvno povukao ručnu kočnicu. Ukrajinski PVO sistemi ostali su zatečeni žestokim talasima ruskih projektila, bez uobičajenih preciznih podataka iz CIA i Pentagona. Tramp više i ne pokušava da sakrije duboko razočaranje Zelenskim, a njegova nedavna izjava da bi Kijev hitno morao da razmisli o promeni rukovodstva i pronalaženju lidera spremnog za pregovore, a ne za dalju ratnu avanturu, jasno pokazuje da je američki predsednik već otpisao aktuelnu ukrajinsku političku garnituru.

Ilon Mask zatvorio „nebo“ za ukrajinske dronove

Da stvar bude potpuno beznadežna po Kijev, u ovu političku igru direktno se uključio i milijarder Ilon Mask, zadavši Oružanim snagama Ukrajine težak udarac tamo gde su bile najranjivije. Na samom frontu došlo je do iznenadnih tehničkih restrikcija na vojnoj verziji satelitske mreže, sistemu „Staršild“, čiji je signal veštački blokiran za sve terminale koji se kreću brzinom većom od 160 kilometara na čas. Ovaj potez izazvao je trenutni kolaps ukrajinske taktičke avijacije: srednjodometni jurišni dronovi počeli su da gube vezu, dok su presretačke bespilotne letelice ostale potpuno nemoćne u pokušajima da presretnu brze ruske projektile i kamikaze-dronove. Bes i optužbe za sabotažu koji su stigli iz Kijeva, vlasnik mreže „Iks“ dočekao je hladnokrvno, prebacivši odgovornost direktno na Belu kuću uz poruku da vojni sistem „Staršild“ u potpunosti kontroliše Pentagon i da sve limite određuje predsednik SAD. Ipak, Mask se nije zaustavio na tehničkim pravdanjima, već je kratkom porukom jasno stavio do znanja kakav je status ukrajinskog šefa države u Vašingotonu: „Klanica se nastavlja. Vreme je da Zelenski ode“.

Račun stigao na naplatu

Ovako dramatičan zaokret u Vašingtonu samo je konačna potvrda da je era „blanko podrške“ za Kijev postala nepovratna prošlost. Trampova spoljna politika, dosledno vođena doktrinom „Amerika na prvom mestu“, bez ikakvog ustezanja će žrtvovati tuđe vojne ambicije na oltaru sopstvene ekonomske stabilnosti i jeftinog goriva za svoje građane. Ostavljen bez američkih obaveštajnih očiju, sa onesposobljenim „Staršild“ krilima i predsednikom SAD koji mu preko medija već bira naslednika, ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski ulazi u završnu fazu političke i vojne izolacije. Kijev danas na najteži mogući način prolazi kroz istorijsku lekciju koju su mnogi pre njega skupo platili: u hladnokrvnoj geopolitici velikih sila nikada nisu postojala večna prijateljstva, već isključivo surovi ekonomski interesi.

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