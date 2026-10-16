ANALITIČARI O PLANOVIMA VUČIĆA ZA RAZVOJ SRBIJE: Novi putevi ne vode u emigraciju, već u povratak

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić proteklih nekoliko dana obilazio je manje gradove u Srbiji kako bi neposredno razgovarao sa građanima o problemima koje imaju i kako bi izložio ideje o unapređenju tih krajeva.

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Na skupu u Zaječaru tako je izložen plan za razvoj istočne Srbije. Analitičari Srđan Graovac, Nebojša Obrknežev i Dejan Miletić saglasni su u svojim stavovima u vezi sa pomenutim planom. - Poruke koje su poslate su jasne. Za Srbiju je veoma važan regionalni razvoj. Da se spreči da dođe do beogradizacije, novosadizacije Srbije. Od vitalnog interesa za našu zemlju je da se obezbedi taj ravnomerni razvoj, pošto to nije pitanje samo toga da će veliki centri biti prenatrpani, već je to i bezbednosni izazov. Naime, ako se zemlja prazni po rubovima, a znajući da postoje određene teritorijalne tenzije različitih zemalja prema našoj zemlji, nama je od vitalnog interesa da na tom prostoru sačuvamo ljude - istakao je za "Novosti" analitičar Srđan Graovac. Foto: Printskrin Instagram/tvmacva

On je naglasio da je veoma važno da se ravnomerno razvija svaki deo naše zemlje.

- Poruke koje je iz Zaječara poslao Vučić su u stvari poruke da će se raditi na jačanju infrastrukture, ne samo zbog toga da bi ljudi mogli lakše da komuniciraju i da se kreću, već i da bi investitori mogli doći na taj prostor. A kad dođu investitori na taj prostor, povećaće se i zaposlenost i na taj način će ljudi biti vezani za taj prostor, podići će se kvalitet života, a ponavljam i taj bezbednosni aspekt će biti realizovan - dodaje Graovac.

- Mladi žele celokupan sadržaj i to je činjenica. Ne žele, nije samo stvar isključivo zaposlenja i plate, već je stvar kvaliteta života. I sadržaja. I mi vidimo da se na tome i te kako radi. Gradnja stadiona u Zaječaru, u Loznici, to je upravo usmereno u tom pravcu - dodaje.

Graovac ističe kako "Ne moraju svi isključivo da se vezuju za velike centre da bi imali određeni sportski i kulturni sadržaj".

- Ponavljam, preduslov svih preduslova je kada je pitanju opstanak ljudi na tim prostorima koji se prazne je da im se obezbedi adekvatna egzistencija. To je veoma važno, razvoj... I poljoprivrede, tih ruralnih oblasti, ali i razvoj prerađivačke industrije je tu veoma važan, jer uvek moramo uzeti u obzir da je mnogo veća zarada i za kompanije, i za državu, i za radnike ukoliko se proizvodi poljoprivredni prerađuju, a ne samo ukoliko se prodaju takvi kakvi jesu - rekao je Graovac.

- Davanje drugog sadržaja kako bi ljudi imali kvalitetniji život, ako ne može identičan kao u Beogradu ili Novom Sadu, onda svakako bliži nego što je to sada. U svakom slučaju, poruke koje su poslate su jasne: to je da Aleksandar Vučić, kao lider "Ujedinjene Srbije" ima viziju kako Srbija treba da se razvija. Ima plan i program. Predstavlja ga ljudima i veruje da će za njega dobiti podršku - zaključuje Srđan Graovac.

Foto: skrinšot Tanjug TV

Nebojša Obrknežev saglasan je sa stavovima Srđana Graovca: "Kada govorimo o samom istoku, tu se ponajviše misli na rudarski kraj. I zbog toga jeste u fokusu jedno zeleno rudarstvo. U tom smislu da se i te kako vodi računa na nezagađenje same životne sredine".

- Mora se napomenuti da se u pređašnjim godinama mnogo uradilo, pogotovo što se tiče odsumporavanja unutar same kompanije, kada govorimo o kineskim kompanijama koje tamo rade. Takođe, istok Srbije je bogat i bakrom, i zlatom, i srebrom, i ostalim mineralima, elementima, metalima. Ekologija jeste jedan od primata, što se tiče samog ulaganja, pogotovo za same reke - saopštava Obrknežev.

- Druga stvar, ako govorimo o luci Prahovo, dakle o jednom od najvećeg izvoznika i proizvođača veštačkog đubriva, gde vidimo sada da u svetu, povodom ovih globalnih kriza, i na prostoru bliskog istoka i na prostoru Ukrajine, veštačko đubrivo jeste u deficitu, mi možemo biti ponosni što imamo Prahovo, industriju veštačkog đubriva - dodaje.

O zdravstvu i školstvu ima jasno mišljenje: "To obuhvata apsolutno jedan plan i program za čitavu Srbiju. I ako govorimo o zapošljavanju, naravno, ruralniji delovi Srbije, koji su, i te kako decenijama bili zapušteni, u prethodnih 12 godina se mnogo uradilo na tome. Otvoreno je preko 300 fabrika širom Republike Srbije, naravno, nikada dovoljno, tako da će se sam fokus staviti na određene krajeve ne bi li mladi ostajali u tim mestima da žive i da rade i da zasnivaju svoje porodice".

- Na ekološkom razvoju se već uveliko radi. Sama kompanija koja radi na prostoru Republike Srbije, da li ona bila zapadna ili istočna, mora prvo da uskladi svoje standarde po tim standardima koji se usvajaju samim uredbama, zakonima i onim, ograničenjima koje ministarstvo zaštite životne sredine i te kako propisuje - govori o razvoju zelenog rudarstva Nebojša Obrknežev.

- Inspekcije koje vrše kontrolu nad svime time su u punom jeku što se tiče samoga rada. Mnoga jalovišta su pretvorena danas u šume. Dakle, jedna spaljena zemlja danas je zelena površina. A najbolji primer jeste Bor, gde od 2013. do 2014. godine, kada je bila najveća zagađenost u Boru. U samom mestu postoje 4 merne stanice i jedna koja je najrelevantnija jeste u centru samoga grada. Ona danas pokazuje da Bor nijedan dan u toku cele godine nema prag zagađenja veći od dozvoljenog - dodaje.

Na kraju zaključuje: "Kada govorimo o samim rokovima, postoje određene stvari koje se na duži vremenski period rade. A to je sama rekultivacija zemljišta, zagađenog zemljišta, koje je prirodna posledica bilo koje rudarske aktivnosti, s jedne strane. S druge strane, u otpadne vode se ugrađuju takvi filteri da dolazi do takvog momenta pročišćenja na mikronivou da ne mogu da štete samom biodiverzitetu. Tako da u narednih nekoliko godina, to se može uraditi ne samo za istok Srbije, već za čitavu Srbiju.

Foto: Skrinšot Fejsbuk/Dejan S. Miletić

Dejan Miletić za kraj objašnjava: "Okupljanje u Zaječaru još jednom je pokazalo da su predsednik Vučić i "Ujedinjena Srbija" kao lista orijentisani na prosečnog građanina, na običnog čoveka sa jasnom porukom da ono što su do sada radili, sada će još intenzivnije raditi i to posebno u krajevima koji su siromašniji i iz kojeg je mnogo ljudi odlazilo u emigraciju "trbuhom za kruhom"".

- Orijentacija je ka jačanju infrastrukture tog područja, ne samo putevima, nego i bolnicama, i naravno omogućavanje ljudima koji se bave poljoprivredom da svojim radom mogu da obezbede pristojan život i da grade svoju budućnost u tom kraju. A oni koji su odlazili "trbuhom za kruhom" da se vrate i da prosto u ovom haosu koji se polako zaoštrava u Evropi da nađu svoje mirno gnezdo u Srbiji, ponovo u svojoj otadžbini - smatra Miletić.

- Sve te poruke zasnovane su na činjenici da se predsednik Vučić i do sada trudio da u komunikaciji sa običnim ljudima shvati njihove potrebe i šta je to što je najviše u proteklom periodu zapostavljeno, kako bi se to nadogradilo, s jedne strane. A s druge strane, i da se ta barijera između nedodirljivih političara i onih koji prosto ne žele da ostvaruju integraciju s narodom promeni i da u narednom periodu imamo ljude koji su spremni da rade u interesu građana, a ne da bi prosto uživali u svojim funkcijama, nego da bi prosto zastupali te interese običnog čoveka - dodaje.

- Ima se utisak da je skup u Zaječaru protekao u izuzetnoj energiji i rekao bih dosta opuštenim nastupima, opuštenom nastupu predsednika Vučića, koji je proizvod sigurnosti da su njegove ideje prihvaćene među ljudima i da prosto korača sigurno ka osvajanju vlasti, što bi, čini mi se, u ovom trenutku obezbedilo stabilnost i dalji napredak Srbije - prokomentarisao je Miletić jučerašnji skup.

Na pitanje o novoj planiranoj saobraćajnici kaže: "Ne radi se samo o saobraćajnici. Ona ne daje apsolutno nikakvu garanciju da je budućnost tog kraja izvesna, tj. da je konačno da će tu ljudi zasnivati porodice i ostati u tom kraju. Međutim, saobraćajnica je samo jedan od tih kamenčića u mozaiku nove Srbije".

- Mnogo pažnje je posvećeno ovoj kampanji, ali je činjenica da je ono što je potrebno Srbiji to da se praktično ti nerazvijeni delovi sistematski unapređuju. Tu se ne radi samo o putevima, nego i o bolnicama, fabrikama i o želji da se turizam razvija. Postoje izuzetno lepi krajevi i, sve u svemu, jedan kompleksan pristup u kom je to ambijent gde putevi nisu putevi odlaska, nego putevi povratka. To je ta promena koja se i u ovoj kampanji oseća, ali čini se da je to i nova etapa u razvoju Srbije - poručuje Miletić.

Na samom kraju zaključuje: "Sve ono što smo čuli su poruke mira, razvoja i usmereno je na konkretna poboljšanja u zdravstvu, u infrastrukturi, ali i u perspektivi, odnosno u budućnost. Sa ovim poslednjim informacijama koje imamo da se poboljšava slučaj i kod stranih, recimo u MMF-u, ili kod drugih koji prate ekonomski razvoj Srbije, da se poboljšava slika Srbije. Dobija se nova potvrda da sve to što je do sada rađeno i što se planira je, u stvari, jedini pravi odgovor na potrebe srpskog naroda u naredne 4 godine".

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