ČESTITIKA PATRIJARHA PORFIRIJA "VEČERNJIM NOVOSTIMA": Uvek mesto za duhovnost i glas Crkve

ČINI nam čast i radost da Vam, uputimo srdačne čestitke sa svima koji decenijama grade ime, ugled i prepoznatljivost "Večernjih novosti", a povodom godišnjice lista koji neupitno ostavlja dobar trag u javnom i kulturnom životu našeg naroda.

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Novine nisu samo svedok vremena u kojem nastaju; one su i deo pamćenja jednog naroda, zapis o izazovima, radostima, vrednostima i traganjima. Njihovoj vrednosti posebno doprinosi kada u novinarskoj reči bude mesta za duhovnost, za glas Crkve i za teme koje nas podsećaju da identitet jednog naroda ne čine samo događaji koji ispunjavaju naslovne strane, nego i delatna vera, tradicija i moralne vrednosti koje se prenose kroz vekove kao živo tkanje na čunku života generacija koje se smenjuju.

Stoga, uredništvu "Večernjih novosti" želimo da i u godinama koje dolaze budu dostojan hroničar svoga vremena, da prepoznaju teme od suštinskog značaja i da svojim radom doprinose kulturi dijaloga, međusobnog razumevanja i očuvanja vrednosti koje nas povezuju.

Neka vas prate zdravlje, stvaralačka snaga i profesionalna smelost, a poverenje čitalaca bude najlepša potvrda vašeg trajanja.

Sa željom za nove godine uspešnog rada i dostojnog služenja javnoj reči - na mnogaja ljeta!