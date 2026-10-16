ČESTITIKA PATRIJARHA PORFIRIJA "VEČERNJIM NOVOSTIMA": Uvek mesto za duhovnost i glas Crkve
ČINI nam čast i radost da Vam, uputimo srdačne čestitke sa svima koji decenijama grade ime, ugled i prepoznatljivost "Večernjih novosti", a povodom godišnjice lista koji neupitno ostavlja dobar trag u javnom i kulturnom životu našeg naroda.
Novine nisu samo svedok vremena u kojem nastaju; one su i deo pamćenja jednog naroda, zapis o izazovima, radostima, vrednostima i traganjima. Njihovoj vrednosti posebno doprinosi kada u novinarskoj reči bude mesta za duhovnost, za glas Crkve i za teme koje nas podsećaju da identitet jednog naroda ne čine samo događaji koji ispunjavaju naslovne strane, nego i delatna vera, tradicija i moralne vrednosti koje se prenose kroz vekove kao živo tkanje na čunku života generacija koje se smenjuju.
Stoga, uredništvu "Večernjih novosti" želimo da i u godinama koje dolaze budu dostojan hroničar svoga vremena, da prepoznaju teme od suštinskog značaja i da svojim radom doprinose kulturi dijaloga, međusobnog razumevanja i očuvanja vrednosti koje nas povezuju.
Neka vas prate zdravlje, stvaralačka snaga i profesionalna smelost, a poverenje čitalaca bude najlepša potvrda vašeg trajanja.
Sa željom za nove godine uspešnog rada i dostojnog služenja javnoj reči - na mnogaja ljeta!
Svaka uloga može biti odigrana mnogo puta.
Ali tek kada joj dodaš nešto svoje, postaje autentična.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kada je napravimo baš po svom. ☕️
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)