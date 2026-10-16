Šteta! Evo šta je Zvezda izgubila nakon poraza u Luganu

Kakva drama u Švajcarskoj!

FOTO: FK Crvena zvezda

Činilo se da će Zvezdin premijerni nastup u Ligi konferencija biti uspešan, ali se u finišu meča protiv Lugana sve promenilo, srpski šampion je ispustio gol prednosti i na kraju je poražen sa 3:2.

Osim što je ostala bez ijednog boda, Crvena zvezda je sinoć ostala i bez novčane nagrade koju donosi svaki osvojeni bod.

Tako se u Ligi konferencija za nerešen rezultat dobija 133.000 evra, a za pobedu 400.000 evra, koliko je večeras zaradio Lugano.

Međutim, prvu narednu priliku da popravi utisak Zvezda će imati 22. oktobra protiv Kopenhagena na ''Marakani'', u okviru drugog kola Lige konferencija