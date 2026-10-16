Fudbal

Šteta! Evo šta je Zvezda izgubila nakon poraza u Luganu

М.П.

16. 10. 2026. u 06:48

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Kakva drama u Švajcarskoj!

Штета! Ево шта је Звезда изгубила након пораза у Лугану

FOTO: FK Crvena zvezda

Činilo se da će Zvezdin premijerni nastup u Ligi konferencija biti uspešan, ali se u finišu meča protiv Lugana sve promenilo, srpski šampion je ispustio gol prednosti i na kraju je poražen sa 3:2.

Osim što je ostala bez ijednog boda, Crvena zvezda je sinoć ostala i bez novčane nagrade koju donosi svaki osvojeni bod.

Tako se u Ligi konferencija za nerešen rezultat dobija 133.000 evra, a za pobedu 400.000 evra, koliko je večeras zaradio Lugano.

Međutim, prvu narednu priliku da popravi utisak Zvezda će imati 22. oktobra protiv Kopenhagena na ''Marakani'', u okviru drugog kola Lige konferencija

Svaka uloga može biti odigrana mnogo puta.

Ali tek kada joj dodaš nešto svoje, postaje autentična.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kada je napravimo baš po svom. ☕️

Doncafé. Baš za tebe.

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