Politika

Istorijski skup studenata Republike Srpske!

В. Н.

15. 10. 2026. u 22:20

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DVORANA „Srbija“ u Istočnom Novom Sarajevu večeras je okupila više hiljada studenata koji su čvrsto stali iza stavova i zaključaka jednoglasno usvojenih na hitnoj zajedničkoj sjednici Unije studenata Republike Srpske i Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Историјски скуп студената Републике Српске!

Ustupljene fotografije

Svojim prisustvom i podrškom pokazali su koliko su im važni Republika Srpska, zajedništvo i poštovanje našeg naroda i identiteta.

Ustupljene fotografije

Ustupljene fotografije

Ustupljene fotografije

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

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