"Razočaravajuće": Ovako je Nakajama reagovao nakon poraza Zvezde od Lugana

Fudbaleri Crvene zvezde doživeli su poraz u 1. kolu Lige konferencija, a od pobede ih je delilo pet minuta.

FOTO: Samuel Golay/Keystone via AP

Nakon meča pred novinare je izašao Juta Nakajama, koji je izneo svoje utiske.

- Da, to je razočaravajući rezultat. Mogli smo da uzmemo... mislim tri boda. Ali propustili smo priliku, ostali smo na nula bodova. To je poražavajuće, po mom mišljenju.

Smatra da iz poraza treba izvući pouke.

- Ne znam... kada smo primili gol, naravno da su mladi igrači osetili žaljenje, ali trener je takođe rekao da moramo biti hrabri. Ali ne znam, mislim... kada smo primili gol, nedostajalo je koncentracije. Tako da, kao što sam rekao, mogli smo da osvojimo tri boda, ali nismo. Moram mnogo da naučim iz ove izgubljene utakmice. Teško nam je da sada podignemo glave, ali moramo to da uradimo. Zato, kao što rekoh, moram mnogo da naučim iz današnjeg dana.

Šta treba Zvezdi u sledećim mečevima?

- Moramo da budemo... drugačiji tim. Zato što smo izgubili i mnogo toga naučili danas. Posebno pred našim navijačima; mislim da oni jedva čekaju tu prvu pobedu kod kuće. Zato moramo da pobedimo, apsolutno... i daćemo 100% od sebe, ili čak 120% - poručio je Nakajama.

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