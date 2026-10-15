RAZGOVOR I EMOCIJE: Predavanje i radionica u kraljevačkoj biblioteci
U Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani” u Kraljevu večeras će, sa početkom u 18 sati, biti održano predavanje i radionica pod nazivom „Sagovornik – više od reči: između emocije i odgovora”.
O ovoj temi govoriće Aleksandra Božović, sertifikovani master neurolingvističkog programiranja, koja će kroz predavanje i radionicu ukazati na značaj komunikacije, razumevanja sagovornika i povezanosti emocija i načina na koji odgovaramo u svakodnevnim razgovorima.
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