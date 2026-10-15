Srbija

RAZGOVOR I EMOCIJE: Predavanje i radionica u kraljevačkoj biblioteci

Goran Ćirović

15. 10. 2026. u 09:36

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U Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani” u Kraljevu večeras će, sa početkom u 18 sati, biti održano predavanje i radionica pod nazivom „Sagovornik – više od reči: između emocije i odgovora”.

РАЗГОВОР И ЕМОЦИЈЕ: Предавање и радионица у краљевачкој библиотеци

NB Stefan Prvovenčani

O ovoj temi govoriće Aleksandra Božović, sertifikovani master neurolingvističkog programiranja, koja će kroz predavanje i radionicu ukazati na značaj komunikacije, razumevanja sagovornika i povezanosti emocija i načina na koji odgovaramo u svakodnevnim razgovorima.

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