Ma ko je ovde lud? Ubeđuju ljude da se na blokaderskoj listi ne nalazi nijedan političar, kad ono...

KOGA pokušavaju da obmanu i da li zaista misle da će im ljudi verovati na reč?

Foto: printskrin 24seddam.rs

Da li primećujete osobu sa snimka?

Da, to je Dejan Bodiroga pre 18 godina..

On je, kako se čini, zaboravio da je pre 18 godina stajao tik iza Tomislava Nikolića na bini tokom jednog od tadašnjih skupova naprednjaka, pri čemu ga je zdušno bodrio.

Iako ubeđuju javnost kako se na blokaderskoj listi nalaze ljudi koji se nikada nisu bavili politikom?

A tamo su i Dejan Bodiroga, Tihomir Stanić i mnogi drugi...

Postavlja se pitanje, ko je ovde lud? Koga pokušavaju da obmanu i da li zaista misle da će im ljudi verovati na reč?

24sedam.rs