DODIK: Vučić bio uz nas kada je Sarajevo mislilo da je Srpska gotova, danas podrška njemu i listi "Ujedinjena Srbija"
ALEKSANDAR Vučić je bio uz nas u Banjaluci one noći kada je Sarajevo mislilo da je Srpska gotova.
Danas sam ja u Inđiji da podržim njega, Milicu Đurđević i listu "Ujedinjena Srbija", naveo je predsednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Siguran sam da će narod u Srbiji 25. oktobra izabrati sigurnost, izvesnost, razvoj i napredak. Jednako kao što su Srbi to učinili 4. oktobra u Republici Srpskoj", napisao je Milorad Dodik na Iksu.
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