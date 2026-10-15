DODIK: Vučić bio uz nas kada je Sarajevo mislilo da je Srpska gotova, danas podrška njemu i listi "Ujedinjena Srbija"

ALEKSANDAR Vučić je bio uz nas u Banjaluci one noći kada je Sarajevo mislilo da je Srpska gotova.

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Danas sam ja u Inđiji da podržim njega, Milicu Đurđević i listu "Ujedinjena Srbija", naveo je predsednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Siguran sam da će narod u Srbiji 25. oktobra izabrati sigurnost, izvesnost, razvoj i napredak. Jednako kao što su Srbi to učinili 4. oktobra u Republici Srpskoj", napisao je Milorad Dodik na Iksu.