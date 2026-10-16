KRVAVI PIR U OSNOVNOJ ŠKOLI, UBIJENA DECA I NASTAVNIK: Horor u Americi, sve se odigralo usred bela dana (FOTO/VIDEO)

TROJE dece i jedan nastavnik ubijeni su u pucnjavi u osnovnoj školi Silver Rail u gradu Bendu, u američkoj saveznoj državi Oregon, dok su jedno dete i jedna nastavnica teško povređeni, saopštile su lokalne vlasti.

Foto: Tanjug/AP Photo/Joe Kline

Osumnjičeni za napad, šesnaestogodišnjak iz Benda, smrtno je ranjen nakon što je jedan član lokalne zajednice intervenisao i zaustavio ga, izjavio je načelnik policije tog grada Majk Kranc na konferenciji za novinare, prenosi ABC News.

Ubijena deca imala su pet, osam i 11 godina, dok je ubijeni nastavnik bio zaposlen u školi.

Povređeni sedmogodišnjak i nastavnica stara 54 godine prevezeni su u bolnicu u kritičnom stanju.

Prema saopštenju policije, incident je počeo nešto pre 13 časova po lokalnom vremenu u četvrtak, kada je policija primila prijavu vozača da je na njega više puta pucano iz vatrenog oružja.

Ubrzo su usledili brojni pozivi hitnim službama zbog prijave da je naoružana osoba ušla u osnovnu školu.

Prema preliminarnim rezultatima istrage, osumnjičeni je pucao u zaključana vrata kako bi ušao u zgradu.

Policija nije objavila identitet osumnjičenog niti je saopštila da li je pohađao tu školu ili je poznavao nekoga od učenika i zaposlenih.

Guvernerka Oregona Tina Kotek zahvalila je nastavnicima, školskom osoblju i pripadnicima hitnih službi na brzoj reakciji, kao i građaninu koji je, kako je navela, hrabrom intervencijom sprečio dalji gubitak života.

Direktor FBI-ja Keš Patel saopštio je da federalni agenti pomažu u istrazi, dok su pripadnici Biroa za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksplozive takođe upućeni na mesto događaja.

Nakon pucnjave, policija je evakuisala školu pregledajući prostoriju po prostoriju, a za porodice učenika uspostavljeno je mesto za okupljanje u obližnjoj crkvi. Sve nastavne aktivnosti, školske manifestacije i sportski događaji u školskom okrugu Bend-La Pajna otkazani su za danas.

Istraga o motivima napada i okolnostima pucnjave je u toku.

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